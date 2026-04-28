    ΥΠΑΑΤ:-Αποζημιώσεις-22,7-εκατ.-ευρώ-σε-κτηνοτρόφους-λόγω-ευλογιάς
    ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 22,7 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς

    ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 22,7 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς

    Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, τα εν λόγω πόσα καταβλήθηκαν απευθείας από το υπουργείο στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες.

    Στην καταβολή αποζημιώσεων ύψους 22.757.595 ευρώ σε 849 δικαιούχους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

    Τα χρήματα αφορούν σε κτηνοτρόφους 8 περιφερειών της χώρας.

    Συγκεκριμένα:

    Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 3.961.430 ευρώ

    Βορείου Αιγαίου: 726.038 ευρώ

    Ηπείρου: 468.153 ευρώ

    Θεσσαλίας: 8.061.655 ευρώ

    Ιονίων Νήσων: 18.100 ευρώ

    Κεντρικής Μακεδονίας: 9.291.863 ευρώ

    Πελοποννήσου: 14.590 ευρώ

    Στερεάς Ελλάδας: 215.766 ευρώ

    Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, τα εν λόγω πόσα καταβλήθηκαν απευθείας από το υπουργείο στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες.

    Προσθέτει επίσης ότι η καταβολή αποζημιώσεων για την Δυτική Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

