Φλωρίδης-στον-ΣΚΑΪ-100,3:-Η-δικαιοσύνη-δεν-είναι-όπως-μάς-συμφέρει,-είναι-μία-και-ενιαία

«Κριτική μπορείς να κάνεις, όχι όμως συνολική αμφισβήτηση του θεσμού της Δικαιοσύνης, που είναι και ο βασικός πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος» ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μάς συμφέρει. Είναι μία και ενιαία» πρόσθεσε ο υπουργός, τονίζοντας ότι «όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεσαι απέναντι στη Δικαιοσύνη με αυτό τον τρόπο, τότε υπάρχει πρόβλημα στη Δημοκρατία».

«Ο κ. Ανδρουλάκης πιέζεται από τον κ. Τσίπρα και οδηγείται σε νευρικότητα από την οποία είναι βέβαιο θα χάσει» ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

Εξήγησε ότι «εάν είναι θεσμικό όργανο, ένας πρωτοβάθμιος κατώτερος δικαστής που έχει ελάχιστα χρόνια στο Σώμα, τότε είναι θεσμικό όργανο και ο ανώτατος εισαγελέας της χώρας, ο οποίος έχει επιλεγεί από την πλειοψηφία των δικαστών και των εισαγγελέων και έχει 40 χρόνια στο Σώμα».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «εάν οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε φάση της διακαστικής διασικασίας ή εκτός αυτής, υπάρξουν στοιχεία που θα θεμελιώσουν ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί ξανά, εκεί είναι οι Αρχές».

