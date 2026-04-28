Φ. Καραβίας: Τι είπε για τη φορολογία των τραπεζών – Μέρισμα 717 εκατ. ευρώ η Eurobank

“Θετική συγκυρία” είναι για τη χώρα μας, ότι “αντιμετωπίζει τη διεθνή κρίση από ισχυρή δημοσιονομική θέση και με ένα ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα”, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, από τη Γενική Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας.

“Η ανθεκτικότητα στις κρίσεις αποκτάται κατά τη διάρκεια των ομαλών περιόδων, ενδεχομένως σε αντίθεση με απόψεις που ζητούν πιο χαλαρή πολιτική στο δημόσιο ή χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η κριτική που έχει ασκηθεί για τη φορολογική πολιτική και το τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο δεν δικαιώνεται σε περιόδους όπως αυτή, αλλά αντίθετα αποδεικνύεται επικίνδυνα εφήμερη”, προσέθεσε.

Ο κ. Καραβίας σημείωσε τις επιδόσεις στην κερδοφορία του ομίλου το 2025 και έκανε αναφοράς στις εξαγορές που ενίσχυσαν το προφίλ διαφοροποίησης με τα κέρδη περίπου κατά 50% να έρχονται πλέον από τη διεθνή δραστηριότητα και ανέφερε ότι το ενεργητικό προσεγγίζει πλέον τα 110 δισ. ευρώ.

Η Eurobank διανέμει, “το 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους μας, ύψους 717 εκατ. ευρώ, από τα οποία 429 εκατ. ευρώ σε μέρισμα και 288 εκατ. ευρώ για επαναγορά ιδίων μετοχών. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 11,8 λεπτά του ευρώ, αυξημένο κατά 12,7% σε σχέση με το 2025, συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος που διανεμήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Οι σχετικές εποπτικές εγκρίσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες”, ανέφερε.

Η αναλυτική αναφορά στις επιδόσεις, τις εξαγορές και τα πεπραγμένα της Eurobank, από την ομιλία του CEO Φωκίωνος Καραβία, έχουν ως εξής:

Ομιλία Φωκίωνος Καραβία στην Γενική Συνέλευση

“Το 2025 σηματοδότησε ένα έτος εμπέδωσης και επέκτασης της στρατηγικής που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια και στηρίζεται στην οργανική ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στην τεχνολογική αναβάθμιση.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη χρονιά, πετύχαμε και ξεπεράσαμε όλους τους οικονομικούς στόχους που είχαμε θέσει. Πέρα από την ισχυρή οργανική ανάπτυξη, στην οποία θα αναφερθώ λεπτομερώς στη συνέχεια, ολοκληρώσαμε τη νομική συγχώνευση των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών μας στην Κύπρο, συγκροτώντας το μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα. Ανακοινώσαμε την εξαγορά του κλάδου ζωής της Eurolife, που επιστρέφει στoν Όμιλο, ύστερα από μια 10ετία, ενισχύοντας τις εργασίες μας στο χώρο των ασφαλειών και στην Ελλάδα. Βάζουμε τα θεμέλια για το μέλλον, με σημαντικές επενδύσεις στις ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες αιχμής. Προχωρούμε στην ανταμοιβή των μετόχων μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, ενώ παρουσιάσαμε και το νέο σχεδιασμό μας για την επόμενη τριετία, με ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους.

Συνολικά, έχουμε χτίσει πια ένα ισχυρό Όμιλο, με ενεργητικό που προσεγγίζει τα €110 δισεκατομμύρια, έτοιμο να αξιοποιήσει όλες τις μελλοντικές ευκαιρίες και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες και απρόβλεπτες προκλήσεις.

Γεωοικονομικές ανακατατάξεις και υψηλή αβεβαιότητα

Και οι προκλήσεις αυτές δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, η αστάθεια και η μεταβλητότητα αποτελούν πλέον μια σταθερά. Η οποία συνδυαζόμενη και με την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη καθιστά όχι πλέον μόνον την αλλαγή, αλλά και την ταχύτητα της αλλαγής βασική παράμετρο.

Όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο της Τράπεζας κ. Ζανιά, έχουμε δυο όψεις της δυναμικής που διαμορφώνεται και επηρεάζει τη δραστηριότητα της Τράπεζας. Από τη μία πλευρά, η οικονομία και στις τρεις κύριες αγορές μας, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά μεγαλύτερους από το μέσο ευρωπαϊκό – διαφορά που αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ιδίως μέσα από τον αντίκτυπό του στις τιμές της ενέργειας, επιδρά αρνητικά στην παγκόσμια ανάπτυξη και στις οικονομίες των χωρών που είμαστε παρόντες.

Οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και καθοδικές στην ανάπτυξη, περισσότερο μάλιστα στην Ευρώπη από ότι στις ΗΠΑ. Αυτή αποτελεί μια δύσκολη συγκυρία για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών καθώς ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού είναι υπαρκτός. Η αγορά αναμένει αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η οποία ενδεχομένως δεν θα είναι μεγάλη, λόγω των πιέσεων στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί θετική συγκυρία για τη χώρα μας, ότι αντιμετωπίζει τη διεθνή κρίση από ισχυρή δημοσιονομική θέση και με ένα ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα. Η ανθεκτικότητα στις κρίσεις αποκτάται κατά τη διάρκεια των ομαλών περιόδων, ενδεχομένως σε αντίθεση με απόψεις που ζητούν πιο χαλαρή πολιτική στο δημόσιο ή χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η κριτική που έχει ασκηθεί για τη φορολογική πολιτική και το τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο δεν δικαιώνεται σε περιόδους όπως αυτή, αλλά αντίθετα αποδεικνύεται επικίνδυνα εφήμερη.

Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές

Σχετικά με τα οικονομικά μας αποτελέσματα, το 2025, η κερδοφορία ύψους €1,362 δις, εμφανίζεται ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το 2024, γεγονός αναμενόμενο λόγω των χαμηλότερων διατραπεζικών επιτοκίων. Όμως, η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%, υψηλότερη από το 15% που ήταν ο αρχικός στόχος. Η κερδοφορία του Ομίλου προήλθε κατά το ήμισυ από εργασίες εκτός Ελλάδος, κυρίως με τη συνεισφορά των θυγατρικών μας τραπεζών στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Τα κέρδη της Eurobank Ltd στην Κύπρο ανήλθαν στα €491 εκ., ενώ η συμβολή τους στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου ήταν 35%. Στη Βουλγαρία, η Postbank κατέγραψε κέρδη €224 εκ., δηλαδή το 16% της συνολικής κερδοφορίας μας.

Ο σχετικός δείκτης των κύριων εποπτικών κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,6%, σημαντικά υψηλότερος από το εποπτική απαίτηση. Εκμεταλλευόμενοι τις θετικές συνθήκες της αγοράς, τα συνολικά κεφάλαια (Total CAD) ενισχύθηκαν από δύο εκδόσεις ΑΤ1, συνολικού ύψους €1,1 δισ., και ο δείκτης τους διαμορφώθηκε στο 20%. Συγχρόνως, ανακλήθηκε το υψηλού κόστους ομόλογο Tier II €950 εκ., 16 χρόνια ύστερα από την αρχική του έκδοση το 2009, με τη μορφή προνομιούχων μετοχών, κατά την έναρξη της κρίσης και την μετέπειτα μετατροπή του, το 2018, σε ομόλογο Tier II.

Η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) στο 2,6% και πολύ υψηλή κάλυψη από προβλέψεις, πάνω από 95%. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την προσπάθεια ελέγχου του κόστους, διατηρώντας ένα πολύ χαμηλό για τον κλάδο -και σε ευρωπαϊκή σύγκριση- δείκτη κόστους προς έσοδα, της τάξης του 37%.

Έτσι, είμαστε σε θέση να προτείνουμε στη ΓΣ τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους μας, ύψους €717 εκ., από τα οποία €429 εκ. σε μέρισμα και €288 εκ. για επαναγορά ιδίων μετοχών. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 11,8 λεπτά του ευρώ, αυξημένο κατά 12,7% σε σχέση με το 2025, συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος που διανεμήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Οι σχετικές εποπτικές εγκρίσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Το 2025 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η Τράπεζα, κατόπιν συμφωνίας των εποπτικών αρχών, εφάρμοσε με δική της πρωτοβουλία την επιταχυνόμενη απόσβεση του DTC. Συγκεκριμένα, πέρα από την απόσβεση που ορίζει ο σχετικός νόμος, η Τράπεζα, κάθε χρόνο, θα αποσβένει επιπλέον ποσό ίσο με 29% της συνολικής διανομής προς τους μετόχους. Αυτό θα οδηγήσει σε μηδενισμό της συμμετοχής του DTC στα κεφάλαια μας κατά 10 έτη νωρίτερα, δηλαδή το 2031, με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις μας. Σήμερα, το DTC αποτελεί το 32% των κύριων εποπτικών κεφαλαίων μας (CET1), το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών τραπεζών.

Από αυτή την εξαιρετική αφετηρία διαμορφώσαμε και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό για την επόμενη τριετία 2026-28, θέτοντας φιλόδοξους, αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Με βάση μακροοικονομικές υποθέσεις που είχαν γίνει πριν την κρίση της Μέσης Ανατολής, προσβλέπουμε σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξημένη στην περιοχή του 17% το 2028, έναντι στόχου 15% για τον οποίο είχαμε δεσμευτεί πέρυσι στο τριετές πλάνο 2025-27, ενώ η μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή διαμορφώνεται στο 10% περίπου. Το πλάνο προβλέπει διανομή ίση με το 55% των κερδών, με αποτέλεσμα η σωρευτική διανομή για την τριετία 2026-2028 να εκτιμάται στα €2,6 δις ευρώ, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία 2023-2025. Οι επιπτώσεις της παρούσας κρίσης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν μεταβάλλουν τις παραπάνω εκτιμήσεις.

Εθνικές προτεραιότητες

Συχνά στο δημόσιο λόγο υπάρχει αναφορά στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Οι στόχοι της Eurobank ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές προτεραιότητες, καθώς η στρατηγική μας είναι απολύτως συμβατή και υποβοηθητική των κεντρικών στόχων της Πολιτείας.

Έχουμε τονίσει την ανάγκη η αύξηση των επενδύσεων να καταστεί ο πολικός αστέρας της οικονομικής μας πολιτικής. Μόνο μέσω επενδύσεων θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας, που με τη σειρά της θα οδηγήσει στην αύξηση του ΑΕΠ και των μισθών. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταγωνιστούμε στη χρηματοδότηση όλων των μεγάλων επενδύσεων, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, τη διοχέτευση των δανείων του ΤΑΑ στην αγορά, και τη μετάβαση σε ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο οικονομικό πρότυπο.

Επίσης, η Τράπεζα συστηματικά προάγει το θετικό αφήγημα της χώρας στο εξωτερικό, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, συμβάλλοντας στην προσέλκυση και χρηματοδότηση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Στο ασφαλιστικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της συχνότητας ακραίων φυσικών φαινομένων, προωθούμε ενεργά την ασφαλιστική κουλτούρα, στην οποία η Ελλάδα ακόμη υστερεί σημαντικά έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Προάγουμε την αξία της αποταμίευσης, ακόμη και με μη παραδοσιακές μεθόδους, όπως μέσω της ειδικής εφαρμογής Every Day Invest στο Eurobank mobile app, καθώς και μέσω πληθώρας επενδυτικών προϊόντων, ενώ συμβάλλουμε στο 2ο και 3ο πυλώνα ασφάλισης μέσω των ασφαλιστικών προϊόντων της Eurolife Life.

Την περίοδο 2026-2028, προχωρούμε στην τεχνολογική αναβάθμιση του Ομίλου. Οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών με νέες λειτουργικότητες και μεγαλύτερη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι οποίες -πέρα από την διευκόλυνση των πελατών μας- έχουν αποδειχτεί πολύτιμος αρωγός της Πολιτείας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Επίσης, μέρος των επενδύσεών μας στην τεχνολογία κατευθύνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων για τον εντοπισμό εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνεργαζόμαστε ενεργά με τις κρατικές αρχές για τον περιορισμό του οικονομικού εγκλήματος.

Στην Κύπρο, μεταξύ των άλλων, στηρίζουμε τη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων με την Ινδία, όπου σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσουμε γραφείο αντιπροσωπείας. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα, στρατηγική πύλη εισόδου ινδικών εταιριών, που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια γέφυρα ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών με τη χώρα αυτή στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του εμπορικού διαδρόμου IMEC. Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναλάβουμε και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, φυσικά αναλόγως με την εξέλιξη της παρούσας κρίσεως.

Στη Βουλγαρία, είμαστε ενεργός αρωγός επιχειρήσεων και νοικοκυριών με χρηματοδότηση, τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Συγχρόνως, η Postbank πρωτοστάτησε στην ομαλή μετάβαση στη νέα νομισματική πραγματικότητα που συνιστά η καθιέρωση του ευρώ ως εθνικού νομίσματος.

Προτεραιότητα οι πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το 2025, στον Όμιλο, οι χορηγήσεις αυξήθηκαν οργανικά κατά €5,3 δις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, αφορά στην πιστωτική μας επέκταση κατά €3.6 δισ. στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική επίδοση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο κατέγραψε αύξηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά 10,9%, μια από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη.

Στη διοχέτευση των δανείων του ΤΑΑ στην οικονομία, έχουμε πρωταγωνιστική παρουσία, καθώς από τα 615 συμβασιοποιημένα αιτήματα, που χρηματοδοτούν επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού €21 δισ., συμμετέχουμε σε 112, τα οποία αντιστοιχούν σε επενδύσεις άνω των €8,5 δισ. ή 40% του συνόλου. Είμαστε σταθερά στο πλευρό όλων των επιχειρήσεων -μικρών, μεσαίων και μεγάλων. Το περιθώριο των δανείων προς επιχειρήσεις, κινήθηκε πτωτικά για ακόμη μια χρονιά, γεγονός που επηρεάζει μεν τα έσοδα της Τράπεζας, αλλά από την άλλη αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης των επιχειρήσεων-πελατών μας.

Η Τράπεζα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δραστηριοποιείται έμμεσα και στο κλάδο των μικροπιστώσεων, μέσω της μετοχικής και χρηματοδοτικής σχέσης της με την εταιρία AFI Microfinance. Η AFI Microfinance ΑΕ είναι ίδρυμα μικροπιστώσεων, αδειοδοτημένο από την ΤτΕ, που έχει ως αποστολή τη χρηματοδότηση και επιχειρηματική εκπαίδευση ανθρώπων που έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα, αλλά χωρίς πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια. Με τη στήριξη της Eurobank, η AFI έχει χορηγήσει περισσότερα από 1000 μικροδάνεια, δημιουργώντας πάνω από 1400 θέσεις εργασίας.

Για τους ιδιώτες πελάτες η ποιότητα εξυπηρέτησης αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής της κύριας τράπεζάς τους. Το μοντέλο phygital, που έχουμε υιοθετήσει, έχει ιδιαίτερα θετική αποδοχή από παλαιούς και νέους πελάτες μας, συνδυάζοντας τη φυσική και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, με υπηρεσίες όπως η δυνατότητα για ορισμό ραντεβού σε ελάχιστο διάστημα, σε χρόνο και κατάστημα της επιλογής τους.

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, η πιστωτική επέκταση στη στεγαστική πίστη επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια σε θετικό έδαφος. Η Eurobank, έχει ενεργό συμβολή στην προώθηση των κρατικών προγραμμάτων, όπως το Σπίτι μου 2, αλλά και αυτοτελώς, αναγνωρίζοντας τη σημασία της τραπεζικής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους. Το 2025, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 60%, ξεπερνώντας τα €750 εκ.. Η τιμολογιακή μας πολιτική συνέβαλε ώστε, με βάση στοιχεία της ΕΚΤ, στην Ελλάδα το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως 5 ετών να υποχωρήσει στο 2,95%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών, έναντι μέσου όρου 3,37% για τις χώρες της ευρωζώνης. Συνολικά, η Ελλάδα είναι η 5η φθηνότερη χώρα σε αυτά τα δάνεια.

Την βαθιά σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με την πελατειακή μας βάση αντανακλά η αύξηση των καταθέσεων κατά €4 δις. Στον τομέα διαχείρισης περιουσίας, οι επιδόσεις μας ήταν επίσης εξαιρετικές, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση να αυξάνονται κατά €2,3 δισ. ή 30%, ενώ διευρύναμε τη σχέση μας και με πελάτες private banking κατά 12%.

Οι οικονομικές επιδόσεις της Eurobank και η σχέση με τους πελάτες μας αποτυπώνονται στην αναγνώριση από διεθνείς οίκους. Για τρίτη χρονιά είμασταν στην πρώτη δεκάδα της Lloyd’s List με τις σημαντικότερες τράπεζες στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ανάμεσα σε πολλές άλλες αναγνωρίσεις και βραβεύσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα ο οργανισμός Global Finance μας ανακήρυξε για 11η συνεχή χρονιά Best Bank for Cash Management in Greece. Στην Κύπρο, η Eurobank κατέκτησε τον τίτλο “Τράπεζα της Χρονιάς 2025” από το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό The Banker, μέλος του ομίλου Financial Times.

Στρατηγική διαφοροποίησης πηγών εσόδων

Η διαφοροποίηση πηγών εσόδων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας και βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διαφοροποίηση σε δύο άξονες: το γεωγραφικό, αλλά και στη διάρθρωση των βασικών μας δραστηριοτήτων.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε στις τρεις σημαντικές εξαγορές στις οποίες προχωρήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή της Ελληνικής Τράπεζας, της κυπριακής ασφαλιστικής CNP και την εξαγορά και επανένταξη στον Όμιλό μας της εταιρίας ασφαλειών ζωής της Eurolife.

Στην Κύπρο, με τη λειτουργία της Eurobank Limited, και ενσωματώνοντας τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, δημιουργήσαμε τον μεγαλύτερο πάροχο τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών.

Στη Βουλγαρία, η πλήρης ένταξη στο ευρώ από την 1η Ιανουαρίου αποτέλεσε πρώτα από όλα μια εθνική επιτυχία. Για το τραπεζικό σύστημα, η συμμετοχή στην ευρωζώνη δημιουργεί νέες προϋποθέσεις ανάπτυξης εργασιών. Η Eurobank είναι σε άριστη θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο οικονομικό περιβάλλον στη βουλγαρική αγορά.

Ενώ ο Όμιλος έχει ήδη πετύχει σημαντική γεωγραφική διαφοροποίηση εσόδων, καθώς ήδη το 50% αυτών προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, η διαφοροποίηση στο σκέλος των δραστηριοτήτων απαιτεί περαιτέρω ενέργειες.

Ειδικότερα, διακρίνουμε τρεις κύριους τομείς δραστηριότητας – τις τραπεζικές εργασίες, την ασφαλιστική δραστηριότητα και τη διαχείριση περιουσίας. Στον τομέα των ασφαλειών και στις τραπεζοασφάλειες, προσδοκούμε αύξηση εσόδων κατά 40% ετησίως για την επόμενη τριετία, ποσοστό που εμπεριέχει την ενσωμάτωση της Eurolife στον Όμιλο. Ωστόσο η φιλόδοξη πρόβλεψη για 40% ετήσια αύξηση περιλαμβάνει και σημαντική οργανική ανάπτυξη.

Ως προς τον τρίτο κύριο τομέα, αυτόν της διαχείρισης περιουσίας, αναμένουμε αύξηση εσόδων κατά 24% ετησίως για την ίδια τριετία. Κέντρα για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας αποτελούν οι τράπεζες μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά κυρίως η θυγατρική μας στο Λουξεμβούργο, η Eurobank Private Bank Luxembourg, με υποκατάστημα στο Λονδίνο και την Αθήνα, και, παράλληλα, η Asset Management AEDAK με δραστηριότητα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο.

Μετασχηματισμός με μοχλό την τεχνολογία αιχμής

Έτερο μείζονα στόχο αποτελεί η θεμελίωση του μέλλοντος της Τράπεζας. Καταλύτη των αλλαγών στο διεθνές τραπεζικό περιβάλλον αποτελεί η συνεχής και επιταχυνόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη. Για την περίοδο 2026–2028, υλοποιούμε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, συνολικού ύψους περίπου €750 εκ. Στην Ελλάδα, αναβαθμίζουμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα, προσθέτοντας συνεχώς υπηρεσίες και λειτουργικότητες στην εφαρμογή της Τράπεζας, το Eurobank mobile app.

Στην Κύπρο, υλοποιείται η λειτουργική συγχώνευση και η μετάπτωση σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα, ενώ στο Λουξεμβούργο ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου core IT συστήματος. Στη Βουλγαρία, μετά την απρόσκοπτη μετάβαση στο ευρώ, επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Postbank.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την τράπεζα και τις θυγατρικές μας. Ήδη, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές εφαρμογές, όπως η EVA -ο ψηφιακός βοηθός για πελάτες και εργαζομένους- καθώς και ένα ευρύ φάσμα λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς της διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου συναλλαγών (AML& Fraud Detection), της ανάπτυξης λογισμικού και της παροχής προσωποποιημένων προτάσεων. Παράλληλα, επιταχύνουμε το μετασχηματισμό των λειτουργιών μας, μέσω αυτοματοποιήσεων στα Operations, και όλα αυτά διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η Eurobank είναι οι άνθρωποί της – στην πράξη

Καμία επένδυση σε υποδομές, όμως, δεν έχει νόημα αν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επένδυση στους ανθρώπους. Η επιτυχία της Eurobank ήταν και παραμένει συναρτώμενη με την ποιότητα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τις επιδόσεις των ανθρώπων της. Θέλουμε να παραμείνουμε μέτρο σύγκρισης για τον ανταγωνισμό στο πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού – και γι’αυτό κοιτάζουμε ταυτόχρονα το παρόν και το μέλλον.

Τα προγράμματα ανάπτυξης αφορούν όλα τα επίπεδα διοίκησης του Οργανισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2025 η Eurobank αναδείχθηκε εργοδότης επιλογής – μια αναγνώριση από την αγορά ιδίως για την έμφαση σε επαναπατρισμό ταλαντούχων στελεχών από το εξωτερικό. Την τελευταία τριετία υλοποιήσαμε ένα διευρυμένο σχέδιο προσλήψεων, με 880 νέους εργαζόμενους σε όλες τις μονάδες τις τράπεζας, στην πλειονότητά τους από τις νεότερες επαγγελματικές γενιές, ενώ για το 2026 σχεδιάζουμε άλλες 350 νέες προσλήψεις.

Από τα κέρδη του 2025, προτείνεται προς τη ΓΣ, ποσό ύψους €35,3 εκ. να διανεμηθεί στους εργαζομένους της Τράπεζας στην Ελλάδα, αυξημένο κατά 14% για το προσωπικό και κατά 5% για την ανώτατη διοίκηση. Το 83% του συνόλου των εργαζομένων και το 95% των εργαζομένων στο δίκτυο καταστημάτων λαμβάνει εφέτος μεταβλητές αποδοχές. Αντίστοιχα προγράμματα συμμετοχής στην κερδοφορία της τράπεζας ισχύουν για το προσωπικό και τα στελέχη μας στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο.

Τέλος, ήδη από 2024, η Τράπεζα έλαβε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό μια πρωτοποριακή για τον κλάδο απόφαση που αφορά τους εργαζομένους της. Προχωρήσαμε στη θέσπιση της στήριξης των συναδέλφων που αποκτούν το τρίτο ή παραπάνω παιδί τους με ένα σημαντικό εφάπαξ ποσό, της τάξης των 25.000 ή 30.000 ευρώ. Ήδη 29 συνάδελφοι έχουν λάβει την ενίσχυση για 31 παιδιά.

Ένα όλο και βαθύτερο κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από την ανταμοιβή των ανθρώπων μας, ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη μας απέναντι στις χώρες και τις κοινωνίες που υπηρετούμε. Διευρύνουμε συνεχώς το κοινωνικό μας αποτύπωμα, με πρωτοβουλίες και δράσεις ισχυρής μακροχρόνιας δέσμευσης, με βαθύ θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Συμβάλλουμε έτσι σε ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες, ισότητα και προοπτική για όλους. Το νήμα που συνδέει τις κεντρικές πρωτοβουλίες μας είναι η νέα γενιά και οι ανάγκες της. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στις σχετικές πρωτοβουλίες της Τράπεζας, για το Δημογραφικό, την Παιδεία, την καινοτόμο νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι θυγατρικές μας εξωτερικού, στις αντίστοιχες χώρες.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σε σχετικά μικρό βάθος χρόνου, η στρατηγική μας δεν έχει απλώς υλοποιηθεί και φέρει καρπούς. Έχει πλήρως μετασχηματίσει την Τράπεζα. Το 2018, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν ακόμη στο 37% – σήμερα, ύστερα από τις πρωτοβουλίες που πρώτοι τότε αναλάβαμε, στην περιοχή του 2,5%, ευθέως συγκρίσιμος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε προχωρήσει με συγκεκριμένες ενέργειες αποχώρησης από χώρες στο εξωτερικό, όπου είχαμε χαμηλό μερίδιο αγοράς, επομένως και περιορισμένες προοπτικές αποδοτικής παρουσίας. Συγχρόνως, όμως πραγματοποιήσαμε εξαγορές, σε χώρες όπου είχαμε συστημική παρουσία, που άλλαξαν την κλίμακα του οργανισμού: η απόκτηση της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, αλλά και η ενσωμάτωση, στη βουλγαρική θυγατρική μας Postbank, των εργασιών δύο ελληνικών τραπεζών που αποχώρησαν από τη χώρα και της λιανικής τραπεζικής της BNP. Αποκτήσαμε ασφαλιστικές εταιρίες στην Κύπρο και την Ελλάδα, ώστε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα μας σε αυτό τον τομέα.

Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, σε περισσότερα από 500 καταστήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία αλλά και το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. Μας έχουν εμπιστευθεί καταθέσεις €83 δισ., ενώ διαχειριζόμαστε περιουσιακά τους στοιχεία ύψους άνω των €20 δις. Από μια ελληνική τράπεζα στη δίνη της κρίσης, η Eurobank έχει εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό, τον πρώτο ελληνικό τραπεζικό όμιλο με ισολογισμό σχεδόν €110 δις.

Πέρα όμως, από τις επιχειρηματικές μας επιτυχίες, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Eurobank είμαστε υπερήφανοι ότι μέσα από τη δουλειά μας επιτελούμε τον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τράπεζας. Πυξίδα μας παραμένει η δημιουργία ουσιαστικής αξίας για όλους: για τις χώρες όπου λειτουργούμε, υποστηρίζοντας μια βιώσιμη ανάπτυξη. Για τους πελάτες μας, με την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες, και τον προσωπικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους σχεδιασμό. Για τους εργαζομένους μας, με την υποστήριξη ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος που παρέχει εύφορο έδαφος για την επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Και για εσάς, τους μετόχους μας, που μας στηρίζετε έμπρακτα με την εμπιστοσύνη σας.

Αυτή την ευθύνη αισθανόμαστε όταν δουλεύουμε καθημερινά όλοι μας, στελέχη και εργαζόμενοι, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την αφοσίωση τους στην Τράπεζά μας. Δουλεύουμε καθημερινά για το σήμερα και το αύριο της Eurobank”.