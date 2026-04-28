Χρηματιστήριο:-Επιλεκτικές-κινήσεις-με-έμφαση-στο-stock-picking

Η αγορά εισέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση με μικτό αλλά εύθραυστο διεθνές υπόβαθρο. Η Wall Street παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά, με τον S&P 500 σε νέα κορυφή, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει πιο επιφυλακτικά λόγω ενέργειας, PMI και γεωπολιτικού ρίσκου. Στο Χ.Α., το θετικό κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας δεν συνοδεύτηκε από ένταση αγοραστών, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιλεκτικής κίνησης.

Στα σημεία παρακολούθησης, Viohalco και Cenergy παραμένουν στο επίκεντρο μετά το ισχυρό momentum, με το ενδιαφέρον να συνδέεται άμεσα με το διεθνές story ενέργειας, υποδομών και μετάλλων, ενώ κλειδί αποτελεί το αν θα υπάρξει συνέχεια ή κατοχύρωση κερδών. Η ΕΛΧΑ κινείται σε στενό range γύρω από τα 4,00, με διάσπαση των 4,16 να δίνει συνέχεια ανοδικά και απώλεια των 3,95 να ανοίγει δρόμο για τα 3,80.

Στις τράπεζες, η αδυναμία διατήρησης των αρχικών κερδών δείχνει κόπωση και, παρά το θετικό αφήγημα της αναβάθμισης σε Developed Market, απαιτείται νέος καταλύτης για επαναφορά της δυναμικής. Η Aegean βρίσκεται σε φάση αποκοπής μερίσματος (€0,90), με τη μετεξέλιξη της τιμής να αποτελεί κρίσιμο δείκτη για τη διάκριση μεταξύ ουσιαστικής επενδυτικής ζήτησης και βραχυπρόθεσμου τοποθετημένου κεφαλαίου.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, Intracom, Austriacard και Ideal συνεχίζουν να υπεραποδίδουν, με επιλεκτικά flows και αυξημένο momentum, διατηρώντας το πεδίο για stock picking. Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί ανοδική τάση με higher lows πάνω από τα 10,00, με κρίσιμο breakout τα 10,40 για επέκταση προς νέα υψηλά, ενώ η ΕΥΑΠΣ πιέζει τη ζώνη 4,00–4,05, με breakout να ανοίγει περιθώριο για 4,15+ και αποτυχία να αυξάνει την πιθανότητα pullback προς 3,85–3,80.

Η Jumbo ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα 2025, με πωλήσεις €1,23 δισ. και καθαρά κέρδη €320 εκατ., συνοδευόμενα από αυξημένες διανομές (μέρισμα €0,70) και συντηρητικό guidance για το 2026, που προβλέπει ανάπτυξη περίπου 5% και σταθερή κερδοφορία.

Σε διεθνές επίπεδο, η εικόνα παραμένει αντιφατική: οι ΗΠΑ διατηρούν τα υψηλά τους, ενώ η Ευρώπη επηρεάζεται περισσότερο από το ενεργειακό σοκ. Το Brent κινείται πάνω από τα $110/βαρέλι και το WTI κοντά στα $96, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το Ορμούζ παραμένει, ενώ το φυσικό αέριο γύρω στα €45/MWh βρίσκεται σε κρίσιμη ζώνη. Στα μέταλλα, χρυσός και ασήμι υποχωρούν μετά το πρόσφατο ράλι.

Οι αποδόσεις κινούνται οριακά υψηλότερα, με τις ΗΠΑ περίπου στο 4,35%, τη Γερμανία στο 3,04%, τη Γαλλία στο 3,69% και την Ελλάδα στο 3,79%, με το ελληνικό spread να παραμένει σχετικά ελεγχόμενο. Η εβδομάδα είναι πλούσια σε γεγονότα, με Fed και ΕΚΤ στο επίκεντρο, και το βασικό σενάριο να προβλέπει διατήρηση επιτοκίων και στάση αναμονής, καθώς η άνοδος της ενέργειας επαναφέρει πληθωριστικό ρίσκο, ενώ οι PMI δείχνουν κόπωση, κυρίως στην Ευρώπη.

Η προειδοποίηση της BofA για πιθανή πτώση 15% στον Stoxx 600 υποδηλώνει ότι η αγορά ενδέχεται να βρίσκεται σε φάση επικίνδυνου εφησυχασμού, με υψηλές τιμές μετοχών αλλά χαμηλότερη μακροοικονομική δυναμική.

Συνολικά, η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί πως η αγορά αναμένεται να κινηθεί εκ νέου επιλεκτικά, χωρίς ξεκάθαρο direction, με το βασικό σενάριο να παραμένει η συνέχιση του stock picking και η έμφαση σε συγκεκριμένα stories και τίτλους με momentum, ενώ οι τράπεζες και ο ΓΔ συνολικά χρειάζονται ισχυρότερο καταλύτη για να δώσουν καθαρή τάση, με κρίσιμο παράγοντα να παραμένει η ενέργεια και οι εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ–Ιράν.