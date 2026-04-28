bloomberg:-Ο-Μερτς-λέει-ότι-το-Ιράν-«ξεφτιλίζει»-τις-ΗΠΑ-και-αμφισβητεί-τη-στρατηγική-Τραμπ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ξευτιλίζονται» από την ιρανική ηγεσία, την ώρα που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, σε σχόλια που απειλούν να διευρύνουν περαιτέρω το ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις.

Όπως μεταδίδει το -, σε ασυνήθιστα καυστικό τόνο, ο Γερμανός ηγέτης δήλωσε ότι δεν βλέπει «ποια στρατηγική εξόδου επιλέγουν τώρα οι Αμερικανοί», προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν κινούνται «πολύ επιδέξια — ή μάλλον πολύ επιδέξια αποφεύγουν να διαπραγματευτούν».

Το αποτέλεσμα είναι ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από αυτούς τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο Μερτς σε ομάδα μαθητών λυκείου στη δυτική Γερμανία τη Δευτέρα.

Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν, σύμφωνα πάντα με το -, την επαναξιολόγηση της σχέσης τους με τον Τραμπ από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες. Η τάση εξομάλυνσης των σχέσεων μέσω προσέγγισης και κολακείας έχει αρχίσει να δίνει τη θέση της σε μια πιο ψυχρή αποτίμηση ενός Αμερικανού προέδρου που έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει το ΝΑΤΟ, έχει ενισχύσει δυνάμεις της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς και έχει απειλήσει να καταλάβει τη Γροιλανδία, έδαφος της Δανία.

Η πρωθυπουργός της Ιταλία, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είχε καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Τραμπ, βρέθηκε αντιμέτωπη με ρήξη στις σχέσεις της με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά όταν εκείνη υπερασπίστηκε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ απέναντι στις επιθέσεις του Τραμπ. Στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, την περασμένη Παρασκευή, η Μελόνι δήλωσε ότι δεν είχε πρόσφατη επικοινωνία με τον Τραμπ, αν και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν «ακόμη ισχυρές».

Αντίθετα, ο πρωθυπουργός της Ισπανία, Πέδρο Σάντσεθ, έχει διατηρήσει σταθερά επικριτική στάση απέναντι στον Τραμπ, προκαλώντας την οργή του Αμερικανού προέδρου μετά την άρνηση της χώρας να επιτρέψει τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν.

Ο Μερτς είχε επιχειρήσει να ανοίξει έναν λειτουργικό δίαυλο επικοινωνίας με τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο, κατά την οποία οι δύο ηγέτες έδειξαν να διατηρούν καλό κλίμα. Ωστόσο, ο καγκελάριος, του οποίου η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με άνοδο στις τιμές των καυσίμων που πλήττει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έχει γίνει πλέον πιο επικριτικός απέναντι στην εκστρατεία κατά του Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι απέτυχαν να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών το Σαββατοκύριακο. Ύστερα από ημέρες προσδοκιών, ο Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, δηλώνοντας ότι το Ιράν «προσέφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πραγματοποίησε δύο ξεχωριστές επισκέψεις στο Ισλαμαμπάντ μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ το Axios μετέδωσε ότι κατατέθηκε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών.

Ο Μερτς, επαναλαμβάνοντας ότι οι γερμανικές και ευρωπαϊκές ηγεσίες δεν είχαν ενημερωθεί από την κυβέρνηση Τραμπ πριν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι εξέφρασε απευθείας στον Τραμπ τον σκεπτικισμό του σε δύο συνομιλίες που είχαν.

«Αν γνώριζα ότι αυτό θα συνεχιζόταν για πέντε ή έξι εβδομάδες και θα χειροτέρευε συνεχώς, θα του είχα εκφράσει τη θέση μου ακόμη πιο έντονα», δήλωσε ο Μερτς.

Το δίδαγμα από προηγούμενους πολέμους, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών εκστρατειών στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, είναι ότι το βασικό πρόβλημα βρίσκεται στον τρόπο τερματισμού τέτοιων συγκρούσεων, επεσήμανε ο Μερτς.

«Υπό αυτή την έννοια, ελπίζω να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν διακρίνει άμεση προοπτική λήξης της σύγκρουσης, καθώς το Ιράν αποδεικνύεται ισχυρότερο απ’ όσο ανέμεναν οι αντίπαλοί του και οι Αμερικανοί δεν διαθέτουν πειστική διαπραγματευτική στρατηγική. Όπως είπε, ο πόλεμος επηρεάζει πλέον άμεσα και τη Γερμανία.

«Αυτός ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει άμεσο αντίκτυπο στις οικονομικές μας επιδόσεις και γι’ αυτό πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

