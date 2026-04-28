bp:-Εκτοξεύθηκαν-στα-3,2-δισ.-τα-κέρδη-α’-τριμήνου-χάρη-στον-πόλεμο-στη-Μέση-Ανατολή

Η BP ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενόμενου κέρδη α’ τριμήνου, χάρη στην εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η βρετανική πετρελαϊκή κατέγραψε υποκείμενα κέρδη αντικατάστασης ύψους 3,2 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τοποθετούνταν στα 2,63 δισ., σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η BP επισήμανε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αντικατοπτρίζουν «εξαιρετική» συνεισφορά από το εμπόριο πετρελαίου και ισχυρότερη απόδοση στον τομέα των υποδομών (midstream). Το καθαρό κέρδος της BP ήταν 1,38 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι και 1,54 δισεκατομμύρια δολάρια στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

«Συνολικά, η επιχείρησή μας συνεχίζει να λειτουργεί καλά. Αυτό ήταν ακόμη ένα τρίμηνο ισχυρής επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής απόδοσης, ενώ σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο προς τους στόχους μας για το 2027», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Μέγκ Ο’Νιλ.

Τα κέρδη της BP έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου καταγράφουν σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών τους, καθώς οι τιμές των ορυκτών καυσίμων εκτοξεύτηκαν μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι μετοχές της BP έχουν ανακάμψει τους τελευταίους 12 μήνες, μετά από χρόνια σχετικής υποαπόδοσης, που είχαν πυροδοτήσει φήμες περί πιθανής εξαγοράς της εταιρείας. Η μετοχή της BP, που είναι εισηγμένη στο Λονδίνο, συνεχίζει την άνοδό της και φέτος, με αύξηση πάνω από 32% το 2026, κατατάσσοντας την εταιρεία δεύτερη μετά τη γαλλική TotalEnergies μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων πετρελαϊκών κολοσσών.

Το καθαρό χρέος της BP ανήλθε σε 25,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου, από 22,18 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία στοχεύει να μειώσει το καθαρό χρέος της σε 14–18 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2027.

Για το υπόλοιπο του 2026, η εταιρεία εκτιμά ότι η παραγωγή στον τομέα εξόρυξης θα μειωθεί λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας παράλληλα το επενδυτικό της πλάνο μεταξύ 13 και 13,5 δισ. δολαρίων.