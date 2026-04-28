e-ΕΦΚΑ:-Πανελλαδική-απεργία-και-συγκέντρωση-την-Τετάρτη-για-τα-πυρά-στον-Κεραμεικό

Εικοσιτετράωρη απεργιακή κινητοποίηση για αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατόπιν της σημερινής «εγκληματικής ενέργειας»-τα πυρά του 89χρονου σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ΄ Κεντρικού Τομέα της Αθήνας (Κεραμεικού) και τον τραυματισμό συμβασιούχου των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ.

Οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ απαιτούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και από τη διοίκηση του φορέα να διασφαλίσουν την σωματική ακεραιότητα του συνόλου των υπαλλήλων του, αλλά και όσων προσέρχονται στις υπηρεσίες του οργανισμού, με όλα εκείνα τα αναγκαία μέσα καθώς και με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας, ώστε «να μην ξαναζήσουμε ανάλογες δραματικές στιγμές, όπως αυτές που βίωσαν οι συνάδελφοί μας στον Κεραμεικό».

Όπως τονίζουν, «επιτέλους, δεν γίνεται οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ να γινόμαστε αδιαμαρτύρητα ο σάκος του μποξ και τα εξιλαστήρια θύματα της υποστελέχωσης και των προβλημάτων γραφειοκρατίας που ταλανίζουν τη δημόσια διοίκηση. Ο κάθε υπεύθυνος κι αρμόδιος ας αναλάβει τις ευθύνες του !

Εκφράζουμε την στήριξη και συμπαράστασή μας στον τραυματισμένο μας συνάδελφο κι ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Απαιτούμε:

Εκατοντάδες προσλήψεις άμεσα στον ΕΦΚΑ και ουσιαστική ενίσχυση σε υποδομές.

Ολοκληρωμένη υπηρεσία φύλαξης σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα.

Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ δεν είμαστε αναλώσιμοι. Καλούμε τους συναδέλφους μας σε καθολική και δυναμική συμμετοχή στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου, και στη συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29, Αθήνα) στις 12:00, καθώς και στις δράσεις που θα πραγματοποιήσουν ανά την επικράτεια οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοί μας».