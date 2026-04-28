S&P για Ελλάδα: «Φρένο» στην ανάπτυξη με τον πήχυ στο 1,7% – Πόσο θα μειωθεί το χρέος

Σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την ελληνική οικονομία προχωρά η S&P Global Ratings, «βλέποντας» ανάπτυξη 1,7% φέτος από 2,3% προηγουμένως, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αρχίζει να επηρεάζει την εξωτερική ζήτηση.

Παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα διατηρεί την ανθεκτικότητά της και συνεχίζει να κινείται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τον οίκο να προειδοποιεί, ωστόσο, για αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Πόλεμος και τουρισμός «ψαλιδίζουν» την ανάπτυξη

Η S&P αποδίδει τη χαμηλότερη πρόβλεψη κυρίως στις έμμεσες επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, που αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση για ελληνικές υπηρεσίες και αγαθά. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο τουρισμός και οι εξαγωγές, δύο βασικοί πυλώνες της οικονομίας, οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία στις διεθνείς εξελίξεις.

Το μήνυμα είναι σαφές: η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται πιο απαιτητικό και λιγότερο προβλέψιμο.

Υπεραπόδοση έναντι Ευρωζώνης – αλλά με χαμηλότερες ταχύτητες

Παρά την αναθεώρηση, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να ξεχωρίζει θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η S&P εκτιμά ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα κινηθεί μόλις στο 1% φέτος, γεγονός που διατηρεί το ελληνικό «premium» σε όρους δυναμικής.

Ωστόσο, η εικόνα των επόμενων ετών παραπέμπει σε μια πιο συγκρατημένη πορεία. Ο ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώνεται κοντά στο 2% το 2027 και υποχωρεί στο 1,9% την περίοδο 2028-2029, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομία εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης μετά την ισχυρή ανάκαμψη της περιόδου 2021-2022.

Το ονομαστικό ΑΕΠ συνεχίζει να αυξάνεται, προσεγγίζοντας τα 298 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα βελτιώνεται σταδιακά.

Επενδύσεις και εξαγωγές: Από την έκρηξη στην επιβράδυνση

Τα στοιχεία της S&P δείχνουν ότι οι επενδύσεις, μετά το εντυπωσιακό άλμα άνω του 20% το 2021 και το 2022, χάνουν σημαντικά τη δυναμική τους. Οι ρυθμοί αύξησης αποκλιμακώνονται αισθητά τα επόμενα χρόνια, φθάνοντας ακόμη και σε μηδενική μεταβολή το 2027.

Παράλληλα, η εξαγωγική επίδοση εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Το ποσοστό των εξαγωγών στο ΑΕΠ υποχωρεί από σχεδόν 50% το 2022 προς τα επίπεδα του 38%-39% έως το 2029, ενώ οι πραγματικοί ρυθμοί αύξησης παραμένουν χαμηλοί.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη βασική πρόκληση της επόμενης περιόδου: τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής σε ένα λιγότερο ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον.

Πλεονάσματα και δημοσιονομική πειθαρχία

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η εικόνα παραμένει σαφώς θετική. Η Ελλάδα επιστρέφει σε πλεονάσματα από το 2024, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται στο +1,4% του ΑΕΠ και να ενισχύεται περαιτέρω το 2025.

Τα πρωτογενή πλεονάσματα διατηρούνται σε επίπεδα άνω του 2,5% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για δημοσιονομική σταθερότητα.

Η πορεία του δημόσιου χρέους συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σημεία της ελληνικής οικονομίας. Από το 209,4% του ΑΕΠ το 2020, υποχωρεί σταθερά, με την S&P να εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 118% έως το 2029.

Η αποκλιμάκωση αυτή στηρίζεται σε έναν συνδυασμό ανάπτυξης και πρωτογενών πλεονασμάτων, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης παραμένει ελεγχόμενο.

Εκλογές χωρίς ανατροπές πολιτικής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η πολιτική διάσταση των εκτιμήσεων. Η S&P δεν αναμένει ουσιαστικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος.

Παρά τις υποθέσεις που έχουν επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα και είναι πιθανό να παραμείνει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, ακόμη και σε σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας.

Ακόμη και υπό αυτό το ενδεχόμενο, ο οίκος εκτιμά ότι η βασική κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής δεν θα μεταβληθεί, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα συνέχειας και σταθερότητας.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι διττό: η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης και δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά η περίοδος των υψηλών επιδόσεων δείχνει να δίνει τη θέση της σε μια πιο συγκρατημένη πορεία.

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας θα είναι η ενίσχυση των επενδύσεων και της εξωστρέφειας, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.