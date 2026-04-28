vidavo:-Άλμα-97,4%-στον-κύκλο-εργασιών-το-2025

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η VIDAVO το 2025, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε €2,16 εκατ., αυξημένος κατά 97,4% σε σχέση με τη χρήση 2024.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εισηγμένη, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €1,19 εκατ., έναντι €366,5 χιλ. την προηγούμενη χρήση, με το μικτό περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται σε 55,2%.

Η βελτίωση αυτή αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία, καθώς τα EBITDA ανήλθαν σε €820,8 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €593,1 χιλ., έναντι ζημιών €30,4 χιλ. το 2024.

Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, η Εταιρεία παρουσίασε περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και της ρευστότητάς της.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €1,81 εκατ., έναντι €736,9 χιλ. την 31.12.2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε €738,4 χιλ. από €182,8 χιλ. την προηγούμενη χρήση.

Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές, διαμορφούμενες σε €180,9 χιλ., γεγονός που υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Εταιρείας και τη δυνατότητά της να συνεχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η VIDAVO συνεχίζει την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εκτός Ελλάδος, υλοποιώντας με ταχύ ρυθμό την ανάπτυξη της σε νέες αγορές.