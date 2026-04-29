Άδωνις-Γεωργιάδης-από-το-Ναύπλιο:-«Η-υγεία-στην-Ελλάδα-αλλάζει-προς-το-καλύτερο-και-με-πολύ-μεγάλη-ταχύτητα»

«Όλοι μέσα τους καταλαβαίνουν ότι η υγεία στην Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτή την εβδομάδα ανοίξαμε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες των φαρμάκων υψηλού κόστους για να διατίθενται και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Πλέον, δεν υπάρχουν οι ουρές ντροπής στον ΕΟΠΥΥ, γιατί δουλέψαμε και κάναμε τη ζωή των ασθενών καλύτερη. Και αυτό είναι που κάνει η δικιά μας παράταξη, να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη».

Αυτά σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας απόψε στο προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο.

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, έχουμε φτιάξει ψηφιακά εργαλεία για την υγεία που τα κοιτάζουν σε όλη την Ευρώπη και τα ζηλεύουν» και συνέχισε: «Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Η Ελλάδα που δεν είναι ουραγός, αλλά η Ελλάδα που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτή την Ελλάδα έχουμε ευθύνη να τη συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές του 2027. Για αυτό θα κερδίσουμε τις εκλογές και θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυναμία».

Επίσης, ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού, νωρίτερα το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, στην Τρίπολη, λέγοντας ότι «η Ελλάδα που ονειρευόμαστε, είναι η Ελλάδα που είδαμε πριν από λίγο στην Τρίπολη» και συμπλήρωσε: «Αυτό που είδαμε είναι ένα μικρό θαύμα. Το 35% των φαρμάκων όλης της Ευρώπης για τα ογκολογικά φάρμακα, τα χημικά και τα αντιβιοτικά θα παράγεται πλέον στην Τρίπολη. Και οι άνθρωποι της Πελοποννήσου θα βρουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με καλούς μισθούς».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε ότι «έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα την τοξικότητα και τη μιζέρια μιας αντιπολίτευσης που δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα για τη χώρα και μέσων μαζικής επικοινωνίας που ελέγχονται από συμφέροντα, τα οποία κοιμούνται και ξυπνούν με το πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη», προσθέτοντας: «Και βεβαίως δημοκρατία έχουμε, αν θέλει ο λαός να τον ρίξουν, αλλά για να φέρουν τι ακριβώς και να κάνουν τι με την χώρα και το μέλλον των παιδιών μας;».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

