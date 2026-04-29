Έχουμε-λύσει-μεγάλο-μέρος-του-μεταναστευτικού,-ισχυρίζεται-ο-Μερτς,-διαφωνεί-η-γερμανική-αστυνομία

«Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους – έχουμε λύσει ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εκκρεμούν αποφάσεις για άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, καθώς η συνεργασία με τους Σοσιαλδημοκράτες, όπως είπε, «δεν είναι πάντα εύκολη».

«Είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι καταφέραμε πολύ γρήγορα να φέρουμε αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Έχουν τόσο ξεκάθαρα μειωθεί ώστε τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λύσει μεγάλο μέρος του προβλήματος», δήλωσε ο καγκελάριος νωρίτερα σήμερα, μετά το τέλος της διήμερης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου, μετά την κορύφωση του 2023, μειώνεται συνεχώς. Το 2025 οι αιτήσεις ήταν 168.543, κατά 51% λιγότερες σε σχέση με το 2024, ενώ από την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν κατατεθεί 33.000. Ενδεικτικά, το 2016 είχαν υποβληθεί 745.000 αιτήσεις ασύλου.

Διαφορετική άποψη εξέφρασε ωστόσο το συνδικάτο της Αστυνομίας, με τον πρόεδρό του Χάικο Τέγκατς να δηλώνει στην BILD ότι «σε καμία περίπτωση δεν έχει λυθεί ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος» και να επισημαίνει ότι η μείωση της μετανάστευσης «δεν αποτελεί επιτυχία του καγκελάριου», αλλά οφείλεται «αποκλειστικά και μόνο στην αποφασιστική δράση του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ».

Ο κ. Τέγκατς ζήτησε από την κυβέρνηση να επιβάλει «τον συνεπή επαναπατρισμό όσων το καθεστώς προστασίας έχει λήξει» και τόνισε ότι «όποιος καταχράται το δικαίωμά του στο άσυλο και διαπράττει εγκλήματα, θα πρέπει επίσης να εγκαταλείπει τη Γερμανία». Στο ίδιο πνεύμα, ο εκπρόσωπος των ομοσπονδιακών αστυνομικών που υπηρετούν στα σύνορα, Μανουέλ Όστερμαν περιέγραψε τους ολοκληρωμένους συνοριακούς ελέγχους ως «κρίσιμη βάση» για τη βελτίωση της κατάστασης. «Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πραγματική αλλαγή στην πολιτική μετανάστευσης. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η πολιτική απελάσεων παραμένει μόνο αποσπασματική», υποστήριξε.

Διαφωνίες όμως εκφράζονται και από ακαδημαϊκούς κύκλους. Ο Ντάνιελ Τιμ, καθηγητής στο δίκαιο ασύλου στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας, δήλωσε έκπληκτος από τον «αυτοέπαινο» του καγκελάριου Μερτς: «Σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει στο μηχανοστάσιο της πολιτικής ασύλου. Οι νόμοι είναι πολύ αυστηροί και περίπλοκοι, υπάρχουν πάρα πολλές αρχές και διαφορετικά συστήματα πληροφορικής και οι δικαστικές διαδικασίες διαρκούν πολύ. Ως αποτέλεσμα, οι απελάσεις είναι αναποτελεσματικές και αυτό το γνωρίζουν όλοι», τόνισε.

Η BILD από την πλευρά της επισημαίνει επίσης ότι οι απελάσεις προχωρούν με μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά και ότι η μείωση των αιτήσεων ασύλου οφείλεται εν μέρει και στο τέλος του πολέμου στη Συρία.

Αναφερόμενος γενικότερα στο έργο του κυβερνητικού συνασπισμού, ο καγκελάριος Μερτς υποστήριξε και πάλι ότι «έχουμε πετύχει πολλά σε έναν χρόνο», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί που πρέπει και θέλουμε να είμαστε», ενώ απέδωσε κάποιες καθυστερήσεις και οπισθοδρομήσεις στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Οι μεταρρυθμίσεις είναι τώρα ακόμα πιο απαραίτητες. Ψάχνω έναν τρόπο, μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες, να κάνουμε αυτή την επιτυχία δυνατή. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Και το SPD θα πει το ίδιο για εμάς», παραδέχθηκε ο κ. Μερτς. Σύμφωνα μάλιστα με την BILD, οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD) σχεδιάζουν εκ νέου μια βραδιά σε ταβέρνα – «με λουκάνικο και μπίρα» -, με στόχο να «σπάσει ο πάγος» στις σχέσεις τους.

«Να μιλάμε περισσότερο μεταξύ μας και λιγότερο ο ένας για τον άλλον», ζήτησε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Κ.Ο. της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν.