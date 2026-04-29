Αθώος-δηλώνει-ο-Αμερικανός-στρατιώτης-που-κατηγορείται-ότι-στοιχημάτισε-με-απόρρητες-πληροφορίες-για-τη-σύλληψη-Μαδούρο

Ο 38χρονος λοχίας των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, Γκάνον Βαν Ντάικ, δήλωσε σήμερα αθώος για τις κατηγορίες απάτης που αντιμετωπίζει, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες για να στοιχηματίσει στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Αμερικανός στρατιωτικός Γκάνον Βαν Ντάικ, 38 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι αποκόμισε περίπου 400.000 δολάρια χρησιμοποιώντας απόρρητες πληροφορίες για στοιχηματισμό στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε αθώος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν.

Η δήλωση έγινε στην αίθουσα της ομοσπονδιακής δικαστού Margaret Garnett, όπου ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι, φορώντας μαύρο σακάκι, τζιν και καφέ παπούτσια, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του Ζακ Ίντρατερ και Μαρκ Γκεράγκος.

MANHATTAN — Gannon Ken Van Dyke, the U.S. Army soldier accused of placing Polymarket bets on Maduro’s capture, leaves federal court after pleading not guilty to his five-count indictment. More TK @CourthouseNews pic.twitter.com/8xSVZKVhIK — Erik Uebelacker (@Uebey) April 28, 2026

Στοιχημάτισε 33.000 δολάρια

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Βαν Ντάικ συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς φέρεται να τοποθέτησε στοιχήματα ύψους περίπου 33.000 δολαρίων στην πλατφόρμα πρόβλεψης Polymarket μεταξύ 27 Δεκεμβρίου 2025 και 2 Ιανουαρίου 2026. Τα στοιχήματα αφορούσαν την επικείμενη απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία και την πιθανή είσοδο αμερικανικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα. Εκείνη την περίοδο, οι αγορές θεωρούσαν τα σενάρια αυτά χαμηλής πιθανότητας, γεγονός που οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά κέρδη για τον ίδιο, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές .

Η υπόθεση θεωρείται η πρώτη φορά που το υπουργείο Δικαιοσύνης απαγγέλλει κατηγορίες για κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης σε σχέση με αγορές πρόβλεψης, ενώ παράλληλα αστικές κατηγορίες κατέθεσε και η Commodity Futures Trading Commission.

Συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της σύλληψης Μαδούρο

Ο Βαν Ντάικ, ανώτερος λοχίας των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ με έδρα το Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, φέρεται να είχε συμμετοχή στον «σχεδιασμό και την εκτέλεση» της επιχείρησης της 3ης Ιανουαρίου 2026 που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες .

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί πέντε κατηγορίες: παράνομη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών για προσωπικό όφελος, κλοπή μη δημόσιων πληροφοριών, απάτη σε εμπορεύματα, ηλεκτρονική απάτη και παράνομη χρηματική συναλλαγή. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι εκμεταλλεύτηκε την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες για να αποκομίσει οικονομικό όφελος από στοιχηματισμό που σχετιζόταν άμεσα με στρατιωτική επιχείρηση στην οποία συμμετείχε .

Η πλατφόρμα Polymarket ανέφερε ότι εντόπισε τις ύποπτες συναλλαγές και ενημέρωσε τις αρχές, συνεργαζόμενη πλήρως με την έρευνα. Αντίθετα, η ανταγωνιστική πλατφόρμα Kalshi είχε απορρίψει προηγουμένως αίτηση του Βαν Ντάικ για δημιουργία λογαριασμού, λόγω των απαιτήσεων ταυτοποίησης χρηστών.

Ελεύθερος με εγγύηση 250.000 δολάρια

Κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο στη Βόρεια Καρολίνα, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250.000 δολαρίων, ενώ η δικαστής Γκάρνετ αναμένεται να αναλάβει την εκδίκαση της υπόθεσης στο επόμενο στάδιο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αναδεικνύει τα νομικά και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση ευαίσθητων πληροφοριών σε νέες μορφές αγορών, όπως οι πλατφόρμες πρόβλεψης, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο αυξημένου ελέγχου.