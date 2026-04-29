Αναζήτηση-πυξίδας-στις-ασιατικές-αγορές

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν μεικτά την Τετάρτη (29/4), μετά την πτώση στη Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον OPEC, αλλά και δημοσίευμα που υποδηλώνει αδυναμία στην OpenAI.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να αποχωρήσουν από τον OPEC την 1η Μαΐου, σε ένα σημαντικό πλήγμα για το καρτέλ που συντονίζει την παραγωγή μεταξύ πολλών από τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς παγκοσμίως, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή.

Το θετικό κλίμα γύρω από τις μετοχές τεχνολογίας δέχθηκε πλήγμα, καθώς η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα έσοδα και η αύξηση νέων χρηστών της OpenAI κινήθηκαν κάτω από τους στόχους της εταιρείας. Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι η CFO Sarah Friar εξέφρασε ανησυχίες προς τη διοίκηση ότι η εταιρεία ενδέχεται να δυσκολευτεί να καλύψει συμβόλαια υπολογιστικής ισχύος στο μέλλον, αν δεν επιταχυνθεί η αύξηση των εσόδων.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 0,39%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 0,28%.

Ο δείκτης Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,2%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα υποχώρησε κατά 0,26%.

Οι αγορές στην Ιαπωνία παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,1%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 κατέγραψαν άνοδο 0,2%. Τα συμβόλαια στον Dow Jones Industrial Average σημείωσαν άνοδο 63 μονάδων ή 0,1%.

Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 υποχώρησε την Τρίτη, επηρεασμένος τόσο από το δημοσίευμα για την OpenAI όσο και από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Οι επενδυτές αναμένουν τα τριμηνιαία αποτελέσματα από τέσσερις από τις λεγόμενες “Magnificent Seven”, καθώς και την ολοκλήρωση μιας συνεδρίασης πολιτικής που ενδέχεται να είναι η τελευταία του Jerome Powell ως επικεφαλής της Federal Reserve.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,49% και έκλεισε στις 7.138,80 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έχασε 0,9% κλείνοντας στις 24.663,80 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 25,86 μονάδων ή 0,05%, κλείνοντας στις 49.141,93 μονάδες.