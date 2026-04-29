Ανοίγει-ο-δρόμος-για-τον-διορισμό-Γουόρς-στην-προεδρία-της-fed

Eνέκρινε την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed την Τετάρτη η Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Με το «πράσινο φως», ξεκλειδώνει ο δρόμος για την τελική ψηφοφορία επικύρωσης στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν την πλειοψηφία.

Στην ψηφοφορία τηρήθηκε «κομματική πειθαρχία», καθώς και τα 13 Ρεπουμπλικανικά μέλη της επιτροπής στήριξαν τον εκλεκτό του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι 11 Δημοκρατικοί τον καταψήφισαν.

Ο Γουόρς ξεπέρασε το εμπόδιο, όπως αναμενόταν, λίγες ώρες πριν από την τελευταία απόφαση της Fed για τα επιτόκια, πιθανότατα την τελευταία υπό την ηγεσία του σημερινού προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει στις 15 Μαΐου.

H FOMC που είναι αρμόδια για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής, αναμένεται παγκοσμίως να αφήσει τα επιτόκιά της αμετάβλητα στο τρέχον εύρος 3,50%-3,75%, δεδομένου του ακόμη υψηλού πληθωρισμού και της ανοδικής πίεσης στις ενεργειακές τιμές από τη διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο 56χρονος δικηγόρος και πρώην διοικητής της Fed, δήλωσε στους νομοθέτες στην ακρόαση επικύρωσης την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είχε υποσχεθεί στον Τραμπ ότι θα μείωνε τα επιτόκια και δεσμεύτηκε πως η Fed θα γίνει πιο υπόλογη στην κυβέρνηση και το Κογκρέσο σε θέματα μη νομισματικής πολιτικής.