Αποχώρηση-των-ΗΑΕ-από-τον-ΟΠΕΚ:-Οι-πρώτες-αντιδράσεις-από-τη-Ρωσία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου. Η απόφαση έρχεται εν μέσω παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που τροφοδότησε ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά και εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας, του πιο ισχυρού μέλους του ΟΠΕΚ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ δεν σημαίνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το τέλος του σχήματος ΟΠΕΚ+ των χωρών που έχουν ηγετικό ρόλο στην παραγωγή πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία, που θεωρείται ο κύριος ωφελούμενος από την εκτόξευση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι μέλος της ομάδας χωρών ΟΠΕΚ+ και συντονίζει τις πολιτικές της με τα μέλη του ΟΠΕΚ. Παράλληλα, έχει ισχυρούς δεσμούς τόσο με τα ΗΑΕ όσο και με την ηγέτιδα δύναμη του ΟΠΕΚ, τη Σαουδική Αραβία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚ+, στον οποίο εντάχθηκε το 2016, ως έναν σημαντικό οργανισμό, ειδικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα παραμείνει στην ομάδα.

«Αυτή η μορφή βοηθά ουσιαστικά στην ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων στις αγορές ενέργειας και καθιστά δυνατή τη σταθεροποίηση αυτών των αγορών», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ρωσία σέβεται την απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν και ελπίζει ότι θα συνεχιστεί ο ενεργειακός διάλογος της Μόσχας με τη χώρα.

«Θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου»

Νωρίτερα στην απόφαση των Εμιράτων αναφέρθηκε και ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, Άντον Σιλουάνοφ, αναφέροντας πως αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες θα αυξήσουν την παραγωγή με αποτέλεσμα να μειωθούν οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου στο μέλλον.

«Σήμερα ακούμε ότι μία από τις χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φεύγουν από τον ΟΠΕΚ. Το σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως η χώρα μπορεί να παραγάγει τόσο πετρέλαιο όσο επιτρέπουν οι ικανότητες παραγωγής της και να το διοχετεύσει στην αγορά», είπε ο Σιλουάνοφ.

«Αν οι χώρες του ΟΠΕΚ ασκήσουν την πολιτική τους με συντονισμένο τρόπο (μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ) και παραγάγουν όσο πετρέλαιο επιτρέπουν οι παραγωγικές τους δυνατότητες και όσο θέλουν, οι τιμές θα πέσουν αναλόγως», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών τόνισε πάντως ότι προς το παρόν η αύξηση των τιμών του πετρελαίου υποστηρίζεται από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ και ότι οι προβλέψεις του για υπερπροσφορά αναφέρονταν στην περίπτωση που ανοίξει η διέλευση κάποια στιγμή στο μέλλον.