Αυστραλία:-Η-Κίνα-συμφώνησε-να-συνεργαστεί-στις-εξαγωγές-καυσίμων-αεροσκαφών

Η κινεζική κυβέρνηση συμφώνησε να συνεργαστεί με αυστραλιανές επιχειρήσεις για τις αποστολές καυσίμων αεροσκαφών, δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ, υπονοώντας ότι η Κίνα θα μπορούσε να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές που επιβλήθηκαν εν μέσω διακοπής του εφοδιασμού από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά είναι το πρώτο βήμα», δήλωσε η Γουόνγκ σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ο στόχος του ταξιδιού της ήταν να πιέσει για κινεζική συνεργασία «ιδίως για την προμήθεια υγρών καυσίμων».

Η Γουόνγκ βρίσκεται στην Κίνα στο πλαίσιο τριεθνούς περιοδείας που περιλαμβάνει επίσης την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, με την Καμπέρα να επιδιώκει να διατηρήσει τους δεσμούς με το Πεκίνο σε πιο σταθερή βάση, ενώ παράλληλα συντονίζεται με τις περιφερειακές δυνάμεις σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας.

Η Αυστραλία, η οποία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων της, αντιμετωπίζει τοπικές ελλείψεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Το Πεκίνο έχει περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων από τον Μάρτιο για να προστατεύσει την εγχώρια προσφορά, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ που διέκοψε τις ροές αργού πετρελαίου και καυσίμων.

Η Κίνα αποτελεί σημαντική πηγή καυσίμων στην Ασία και προμήθευσε το ένα τρίτο των καυσίμων αεροσκαφών της Αυστραλίας πέρυσι.

«Η ενεργειακή μας ασφάλεια είναι κοινή»

Σε συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό της, η Γουόνγκ δήλωσε ότι «επισήμανε ότι οι εισαγωγές που προμηθεύει η Κίνα στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεριωθούμενων, υποστηρίζουν τον αυστραλιανό τομέα πόρων, ο οποίος με τη σειρά του βοηθά στη διατήρηση της ροής των εμπορευμάτων» που είναι κρίσιμα για τους διμερείς εμπορικούς δεσμούς.

«Η ενεργειακή μας ασφάλεια είναι κοινή», δήλωσε η Γουόνγκ. «Οι ενεργειακές προμήθειες που μας παρέχονται επηρεάζουν την ικανότητά μας να παρέχουμε άλλες πηγές ενέργειας και άλλα εμπορεύματα στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η Κίνα ενέκρινε εξαγωγές 500.000 μετρικών τόνων καυσίμων για τον Μάιο σε περιοχές εκτός του Χονγκ Κονγκ, γεγονός που αντιπροσωπεύει σχεδόν διπλασιασμό των αποστολών που προβλέπονται για τον Απρίλιο, ανέφεραν εμπορικές πηγές, αλλά τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα από το ήμισυ των αντίστοιχων μέσων όρων του περασμένου έτους.

«Είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τις χώρες της περιοχής να συνεργαστούν για να συντονίσουν τις αντιδράσεις μας και να διατηρήσουν τη ροή καυσίμων και αγαθών», δήλωσε την Τετάρτη ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερικών.

- Reuters