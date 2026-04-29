Βαρόμετρο-ΒΕΘ:-Οι-οικογενειακές-υποχρεώσεις-φρενάρουν-6-στις-10-γυναίκες-επιχειρηματίες

Νέες επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής τα 5 χρόνια, που δημιουργήθηκαν από ίδια κεφάλαια ή προερχόμενα από την οικογένεια, αποτελούν την πλειονότητα των βιοτεχνιών οι οποίες στα ηνία τους έχουν γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που για 6 στις 10 επιχειρηματίες οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν τροχοπέδη για την εξέλιξη τους, όπως προκύπτει από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο που διενεργεί η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, σε δείγμα 410 επιχειρήσεων το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου.

Στο ερώτημα ποια θεωρείτε πως είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επαγγελματική τους πορεία το 58% απάντησε οι οικογενειακές υποχρεώσεις, το 9% οι μειωμένες ευκαιρίες ανέλιξης σε σχέση με τους άντρες, το 8% οι προκαταλήψεις λόγω φύλου, το 7% η έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους, το 4% οι οικογενειακές προκαταλήψεις, το 3% η δυσκολία χρηματοδότησης, ενώ το 11% απάντησε κανένα από αυτά.

Εργατικές και συνεπείς οι γυναίκες επιχειρηματίες

Στην ερώτηση «ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά εκτιμάτε πως διακρίνουν τις γυναίκες επιχειρηματίες;» το 22% απάντησε η εργατικότητα, το 18% η συνέπεια, το 17% η καλύτερη επικοινωνία, το 14% η δημιουργικότητα, το 8% η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, το 5% η αυτοπεποίθηση, το 4% η ανάληψη πρωτοβουλιών για αλλαγές στην επιχείρηση, το 4% οι ηγετικές ικανότητες, ενώ το 8% «κανένα από αυτά».

Βραχεία διάρκεια ζωής έχει το 40% των γυναικείων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, καθώς δημιουργήθηκαν πριν 5 χρόνια, το 30% ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, το 20% πριν 15 χρόνια, ενώ το 10% πριν από 20 χρόνια.

Στην ερώτηση «από πού προήλθε η χρηματοδότηση για τη δημιουργία της επιχείρησης σας;», το 37% απάντησε από ίδια κεφάλαια, αντίστοιχο ποσοστό από την οικογένεια, το 7% από τραπεζικό δανεισμό, το 9% από χρηματοδοτικά εργαλεία/ προγράμματα, ενώ το 10% «από αλλού».

Αναφορικά με τους κλάδους, στους οποίους δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες το 64% απάντησε στη μεταποίηση και το 36% στις υπηρεσίες.

Μείωση του δείκτη οικονομικής συγκυρίας

Σημαντική πτώση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου, έναντι του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου (διάστημα που είναι σε εξέλιξη οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή) ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας του ΒΕΘ διολίσθησε σε 4,2% έναντι 5,9% το προηγούμενο δίμηνο. Οι βιοτεχνίες φαίνεται να νιώθουν έντονα τους κραδασμούς της μειωμένης καταναλωτικής δαπάνης, της γενικότερης ακρίβειας, του υψηλού κόστους ενέργειας κλπ.

Αναφορικά με την κατάσταση της επιχείρησης του το 29% απάντησε πως είναι κακή, το 42% ικανοποιητική και το 29% καλή.

Απαισιόδοξο για το επόμενο εξάμηνο, αναφορικά με την πορεία των επιχειρήσεων του, εμφανίζεται το 41% καθώς εκτιμά πως θα είναι χειρότερη, το 39% ίδια, ενώ το 20% καλύτερη. Για το δίμηνο που ακολουθεί το 80% απαντά πως θα διατηρήσει το προσωπικό που έχει, το 12% πως θα απολύσει, ενώ το 8% πως θα προσλάβει. Στην ερώτηση «πώς διαμορφώθηκε ο τζίρος της επιχείρησης σας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα;» το 48% απάντησε πως μειώθηκε, το 36% πως παρέμεινε ο ίδιος, ενώ το 16% πως αυξήθηκε.

