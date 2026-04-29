«Βουτιά» για το ιρανικό ριάλ – Νέο ιστορικό χαμηλό στα 1,8 εκατ. ανά δολάριο

Το νόμισμα φτάνει στο επίπεδο των 1,8 εκατ. ανά δολάριο, την ώρα που παραμένει σε ισχύ μία εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν.

Το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό την Τετάρτη, με το νόμισμα να φτάνει στο επίπεδο των 1,8 εκατ. ανά δολάριο, την ώρα που παραμένει σε ισχύ μία εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν.

Το ριάλ είχε παραμείνει σταθερό εδώ και εβδομάδες κατά την διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω της περιορισμένης εμπορικής δραστηριότητας και της σημαντικής μείωσης των εισαγωγών.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πτώση του ριάλ είναι πιθανό να τροφοδοτήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό σε μια χώρα όπου πολλά εισαγόμενα αγαθά, από τρόφιμα και φάρμακα έως ηλεκτρονικά είδη και πρώτες ύλες, επηρεάζονται από την ισοτιμία του δολαρίου.

Μπορεί η εκεχειρία να συνεχίζεται, ωστόσο ο αποκλεισμός των ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνει την πίεση στην ήδη κλονισμένη οικονομία του Ιράν, περιορίζοντας σημαντικά τις ιρανικές αποστολές πετρελαίου, μια βασική πηγή κρατικών εσόδων και εισροής ξένου συναλλάγματος.

Η τελευταία πτώση έρχεται μήνες μετά από το προηγούμενο σοκ στο νόμισμα που πυροδότησε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο τον Ιανουάριο. Εκείνη την εποχή, το ριάλ υποχώρησε από περίπου 1,4 εκατομμύρια σε 1,6 εκατομμύρια ανά δολάριο σε λιγότερο από μία εβδομάδα, εντείνοντας την οργή του κοινού για τις αυξανόμενες τιμές και τους φόβους για το οικονομικό μέλλον της χώρας.

Η οικονομία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με δεκαετίες κυρώσεων, χρόνιο πληθωρισμό και ένα χάσμα που διαρκώς διευρύνεται μεταξύ των επίσημων συναλλαγματικών ισοτιμιών και εκείνων της ελεύθερης αγοράς.