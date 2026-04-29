    Wednesday, April 29
    Γαλλία: Σε ακυρώσεις πτήσεων προχωρούν οι low cost εταιρείες λόγω φόβων για ελλείψεις καυσίμων

    Συνάντηση με εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών θα έχουν στις 6 Μαΐου υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης με στόχο να καθησυχάσουν τις ανησυχίες τους έναντι του κινδύνου ελλείψεων στα γαλλικά αεροδρόμια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

    Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Ryanair, η Transavia, η Volotea κ.α. έχουν ήδη αρχίσει τα ακυρώνουν κάποιες από τις πτήσεις τους των ερχόμενων μηνών.

    Ειδικότερα η Transavia, θυγατρική των AirFramce-KLM, ακύρωσε το 2% των πτήσεων που είχε προγραμματίσει για τον Μάιο και τον Ιούνιο ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων τους.

    Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά τον μήνα Μάιο ενώ υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης βεβαιώνουν ότι τα υπάρχοντα αποθέματά αρκούν για τουλάχιστον 3 μήνες.

