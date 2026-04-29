Γ.-Αυτιάς:-«Τέλος-οι-χρηματοδοτήσεις-στην-Τουρκία-όσο-απειλεί-την-Ελλάδα»

«Σαφές μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέστειλε στην Τουρκία», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, αναφορικά με την Τουρκία.

Στην ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας κατά τη συζήτηση για τον Πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034, τόνισε ότι «κάθε μέρα που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα θα περικόπτονται χρήματα, τα οποία προορίζονταν προς αυτή».

Τη θέση του, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποδέχθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς στο κείμενο του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ρητά «ο σεβασμός της αρχής της ουδετερότητας». Δηλαδή, όπως επεξηγείται, χώρες όπως η Τουρκία, που απειλεί την Ελλάδα, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο κ. Αυτιάς υπογράμμισε, επίσης, ότι «στην ίδια έκθεση καταγράφεται και η ισότιμη ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, ως ύψιστη προτεραιότητα, γιατί προστατεύονται και τα ελληνικά σύνορα από την επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα».

Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς ανέδειξε και τον έντονο κοινωνικό χαρακτήρα του προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας πως δέκα σημεία που αφορούν την Ελλάδα έχουν ενσωματωθεί. «Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, της γεωργίας, των νησιών και των ορεινών περιοχών, βρίσκονται στην πρώτη θέση. Ταυτόχρονα, δεν παραλείπεται και η χρηματοδότηση κρίσιμων τομέων, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η στέγη και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος», ανέφερε.

Ολόκληρο το κείμενο παρέμβασης του Γιώργου Αυτιά

Το κείμενο την παρέμβασής του, όπως κοινοποιείται με τη σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Κύριε Επίτροπε,

Με αριστοτεχνικό τρόπο ο κ. Μούρεσαν τόνισε με απόλυτη σαφήνεια την ασφάλεια των συνόρων. Και η ασφάλεια των συνόρων, όπως επισήμανε ο κ. Μούρεσαν, έχει ιδιαίτερη αξία γιατί ξέρετε ότι επι καθημερινής βάσεως, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. Αυτό δεν θα περάσει. Κάθε μέρα που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα θα περικόπτονται χρήματα, τα οποία πάνε προς την Τουρκία. Ορθότατα, η κυρία Ταβάρες και την ευχαριστώ θερμά, τόνισε το κοινωνικό περιεχόμενο αυτού του προϋπολογισμού και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί: στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νοικοκυριών, γεωργίας αλλά νησιών και ορεινών περιοχών έχουν την πρώτη θέση. Επίσης, χρηματοδότηση υγείας, παιδείας, δημογραφικού και στέγης. Κύριε Μούρεσαν σας ευχαριστώ θερμά γιατί δέκα σημεία που αφορούν την Ελλάδα, πλέον είναι στο κείμενο του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ θερμά».

