ΕΛΙΝΟΙΛ:-Μείωση-19%-στον-κύκλο-εργασιών-το-2025

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο της ενέργειας και για την εταιρεία, με σαφή διαφοροποίηση των συνθηκών μεταξύ της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς πετρελαιοειδών, τονίζει η Ελινόιλ καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €2.236 εκατ. έναντι €2.757 εκατ. το 2024, καταγράφοντας μείωση 19%.

Την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €59,8 εκατ. έναντι €81,5 εκατ. το 2025 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €18,9 εκατ. έναντι €38,19 την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας μείωση 50%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα €660χιλ έναντι €11,7 εκατ. το 2024, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €91 χιλ. έναντι €9,8 εκατ. το 2024.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €2.206 εκατ. έναντι €2.735 εκατ. το 2024, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €16,1 εκατ. έναντι €35,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε €198 χιλ. έναντι €11,6 εκατ. το 2024 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε €6 χιλ εκατ. έναντι €9,7 εκατ.

Κατά τη χρήση 2025, η Εταιρία λειτούργησε σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εγχώριας και διεθνούς αγοράς πετρελαιοειδών. Στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου, οι συνθήκες επιδεινώθηκαν λόγω στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό και διοχέτευσης προϊόντων μέσω εναλλακτικών διαδρομών προς την Ευρώπη, γεγονός που πίεσε τα περιθώρια κέρδους και μείωσε την κερδοφορία, παρά τη διατήρηση των όγκων πωλήσεων. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά παρουσίασε βελτίωση, ιδιαίτερα μετά την άρση των περιορισμών στα περιθώρια κέρδους, οδηγώντας σε αύξηση πωλήσεων και μερική αποκατάσταση της λειτουργικής ευελιξίας. Η εταιρία διατήρησε την ισχυρή της θέση αξιοποιώντας τις επενδύσεις στο δίκτυο της.