Ελλάδα – Κατάρ: Συγκρότηση κοινής επιτροπής συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας, καλύπτοντας ευρύ φάσμα πεδίων.

Συγκροτείται κοινή επιτροπή συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και του Κατάρ.

Διαβάστε ακόμα – Μητσοτάκης σε Αλ-Θάνι: «Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου»

Η επιτροπή θα αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των δύο πλευρών και θα έχει ως βασική αποστολή τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Μνημονίου, την παρακολούθηση των εξελίξεων μεταξύ των συνεδριάσεών της, τη μελέτη και την έγκριση προτάσεων συνεργασίας στους επιμέρους τομείς, καθώς και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων υλοποίησης. Οι συνεδριάσεις της δύνανται να πραγματοποιούνται περιοδικά είτε με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονικά μέσα, κατόπιν συνεννόησης μέσω διπλωματικών διαύλων, στην Ελλάδα ή το Κατάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεργασία των δύο πλευρών θα υλοποιείται μέσω ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης για τον γεωργικό τομέα, ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας στον τομέα της επιστημονικής έρευνας κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και μέσω επιτόπιων επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και ειδικών.

Παράλληλα, προβλέπεται η διοργάνωση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, συνεδρίων και σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών, ενώ δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων συνεργασίας, που θα συμφωνούνται γραπτώς μεταξύ των δύο μερών.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας, καλύπτοντας ευρύ φάσμα πεδίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισιτιστική ασφάλεια, η αγροτική ανάπτυξη και έρευνα, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά ζητήματα, η φυτική παραγωγή, η ευφυής γεωργία και η αγροτική τεχνολογία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, η κτηνοτροφία και η ζωική παραγωγή, η διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, καθώς και η βιολογική γεωργία.

Επιπλέον, η συνεργασία επεκτείνεται στην προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων, στα κτηνιατρικά ζητήματα και τη φυτοπροστασία, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των φυτών, καθώς και στη διαχείριση των φυτικών γενετικών πόρων.

Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα ένταξης και άλλων τομέων συνεργασίας στο μέλλον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των δύο πλευρών.