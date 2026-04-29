Επιδόματα-ΟΠΕΚΑ:-Αύριο-οι-πληρωμές-Απριλίου

Την Πέμπτη 30 Απριλίου θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Απρίλιο 2026, υπενθυμίζει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, πληρώνονται:

Επίδομα Στέγασης:171.227 δικαιούχοι – 20.374.255 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι – 33.032.563 ευρώ

Αναπηρικά: 207.644 δικαιούχοι – 97.519.735 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι – 169.225 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν.1296/1982:11.900 δικαιούχοι – 4.994.140 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι – 9.228.473 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι – 64.800 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι – 12.277.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.928 δικαιούχοι – 249.069 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 386 δικαιούχοι – 40.827 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι – 479.694 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι – 1.883.700 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας:14.113 δικαιούχοι – 3.334.900 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 594.829

Σύνολο καταβολών: 183.842.805 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.