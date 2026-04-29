Επιτόκια Fed: Τρίτο «φρένο» στο «φινάλε» Πάουελ – Διχασμός 34ετίας στη FOMC

Τα μέλη της FOMC εξετάζουν τους κινδύνους αναθέρμανσης του πληθωρισμού από τους δασμούς Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν με το ράλι τιμών της ενέργειας.

Στον «πάγο» για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση έβαλε τα επιτόκιά της η Fed στο εύρος 3,50% – 3,75% την Τετάρτη, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της FOMC αναγνωρίζουν κινδύνους αναθέρμανσης του πληθωρισμού από τους δασμούς Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν με το ράλι τιμών της ενέργειας, στην τελευταία όπως διαφαίνεται συνάντηση με επικεφαλής τον Τζερόμ Πάουελ (η θητεία του λήγει στις 15 Μαΐου με τον εκλεκτό του Αμερικανού προέδρου, Κέβιν Γουόρς να παίρνει την σκυτάλη).

Ωστόσο, η απόφαση αποτυπώνει τη διχογνωμία στους κόλπους της Fed, καθώς για πρώτη φορά από το 1992, το «σκορ» ήταν 8-4. Ο Στίβεν Μίραν διαφώνησε, όπως σε κάθε συνάντηση από τον Σεπτέμβριο του 2025 που απέκτησε δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ, ζητώντας εκ νέου μείωση επιτοκίων 0,25%. Οι άλλοι 3 «αντάρτες» ήταν οι Μπεθ Χάμακ, Νιλ Κασκάρι και Λόρι Λόγκαν που αν και στήριξαν το «φρένο», «δεν υποστήριξαν τη συμπερίληψη μιας τάσης χαλάρωσης στο ανακοινωθέν σε αυτή τη φάση» και καταψήφισαν τη νέα διατύπωση.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της FOMC, η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό, με την αύξηση των θέσεων εργασίας να παραμένει -κατά μέσο όρο- χαμηλή, και το ποσοστό ανεργίας να μην έχει αλλάξει δραματικά τους τελευταίους μήνες. «Ο πληθωρισμός είναι ανεβασμένος, αντανακλώντας εν μέρει την πρόσφατη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας» υπογραμμίζεται.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές, με τη FOMC να είναι προσεκτική στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής της εντολής (μέγιστη απασχόληση και σταθερότητα τιμών 2%), διαμηνύοντας πως θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα στοιχεία, το εν εξελίξει outlook και την ισορροπία των κινδύνων ενώ θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση.

Το «dot plot» της Fed, ένα γράφημα που περιγράφει τις αποφάσεις χάραξης πολιτικής, έδειξε ότι η FOMC ανέμενε μία μείωση επιτοκίων φέτος και μία ακόμη το 2027. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της τον περασμένο μήνα, επτά από τους 19 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ανέμεναν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα φέτος. Οι αναλυτές της Deutsche Bank έγραψαν ότι οι μειώσεις επιτοκίων θα απαιτούσαν εξασθένηση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και χαμηλότερο πληθωρισμό.

Οικονομολόγοι στις JP Morgan και HSBC έχουν αποκλείσει τυχόν μειώσεις επιτοκίων για το 2026, ενώ ερευνητές από Goldman Sachs, Morgan Stanley και Bank of America τάσσονται υπέρ δύο μειώσεων επιτοκίων, με την πρώτη να αναμένεται τον Σεπτέμβριο. Πάντως, οι traders, αμέσως μετά την απόφαση δίνουν σχεδόν μηδενικές πιθανότητες για περικοή στο κόστος δανεισμού στις 17 Ιουνίου που συγκαλείται η νέα συνεδρίαση.

Με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, οι χαράκτες νομισματικής πολιτικής ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι το αυξημένο κόστος ενέργειας που θα μπορούσε να εξελιχθεί από ένα μεμονωμένο σοκ, σε υψηλότερο υποκείμενο πληθωρισμό, με τα επιτόκια να πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα για περισσότερο από το αναμενόμενο ή, σε ακραίο σενάριο, ακόμη και να αυξηθούν.

Οι αδιέξοδες διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν ωθήσει τον «μαύρο χρυσό» σε τριψήφια νούμερα σε σύγκριση με περίπου 70 δολάρια πριν από την έναρξη της βομβαρδιστικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE – Personal Consumption Expenditures) – που προτιμά η Fed για την καταμέτρηση του πληθωρισμού είναι πάνω από τον στόχο του 2% και τα στοιχεία του Μαρτίου ίσως δείξουν νέα άνοδο.