Ζαχαράκη-στη-Σύνοδο-ΟΟΣΑ:-Ενσωματώνουμε-με-ταχύτητα-τις-αλλαγές-που-έχει-ανάγκη-το-εκπαιδευτικό-σύστημα

Τη στρατηγική της Ελλάδας για τον συνολικό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στην Υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ για τις Δεξιότητες (OECD Skills Summit 2026), που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 27-28 Απριλίου 2026, με κεντρικό θέμα «Ξεκλειδώνοντας το ταλέντο μεταξύ γενεών» (“Unlocking Talent Across Generations”).

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας, η κα Ζαχαράκη στην τοποθέτησή της τόνισε ότι οι δημογραφικές εξελίξεις, η τεχνολογική πρόοδος και η πράσινη μετάβαση, μετασχηματίζουν ριζικά τόσο τις δεξιότητες που απαιτούνται, όσο και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και εργαζόμαστε, υπογραμμίζοντας ότι «η εκπαίδευση δεν είναι πλέον μια φάση της ζωής, αλλά μια διαρκή διαδρομή μάθησης και προσαρμογής».

Αναφερόμενη στις προκλήσεις, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα διεθνών αξιολογήσεων αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης βασικών δεξιοτήτων, όπως η κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και η ψηφιακή επάρκεια, ενώ επεσήμανε και το υψηλό ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η Ελλάδα προχωρά σε μια συνεκτική και τεκμηριωμένη μεταρρυθμιστική ατζέντα, σε στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κεντρικό σημείο την υλοποίηση της πρόσφατης μελέτης «Improving Learning Outcomes in Greece» και την παράλληλη διεξαγωγή ενός δομημένου Εθνικού Διαλόγου για το μέλλον του Λυκείου.

Σημείωσε μάλιστα ότι στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η εισαγωγή του Εθνικού Απολυτηρίου, που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και της αξιολόγησης, την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των εκπαιδευτικών διαδρομών και τη σύνδεσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και τη διά βίου μάθηση.

Η κα. Ζαχαράκη στην ομιλία της αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέα προγράμματα σπουδών, την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, την καλλιέργεια των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα και από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Διά Βίου Μάθηση 2025-2027, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς αιχμής, καθώς επίσης και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω επιμορφώσεων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η κα. Ζαχαράκη στη λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, αλλά και στις προκλήσεις που προκύπτουν από το δημογραφικό ζήτημα.

Στο περιθώριο της Συνόδου, η Υπουργός πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας, Ανάπτυξης και Νεολαίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, Τόμας Ντρόυκερ (Tomáš Drucker), με θέμα την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πολιτικών στον τομέα των δεξιοτήτων.

Επίσης, συναντήθηκε με το Διευθυντή Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ, Αντρέας Σλάιχερ (Andreas Schleicher), συζητώντας τις δυνατότητες βέλτιστης αξιοποίησης των ευρημάτων της «Ανασκόπησης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Βελτίωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στην Ελλάδα».

Η yπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της στην Κωνσταντινούπολη επισκέφτηκε το Φανάρι, όπου έγινε δεκτή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον οποίο ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να θεσμοθετήσει άμεσα τον θεσμό των κληρικών της ομογένειας, με στόχο την διαρκή στήριξη των πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά.

Η κα Ζαχαράκη, χαρακτήρισε τον νέο θεσμό «μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία» της Ελληνικής Κυβέρνησης, «που έρχεται να στηρίξει τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τη Μονή Σινά».

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, δημιουργείται ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των Πατριαρχείων, με αιχμή τον νέο νόμο που αναμένεται τον επόμενο μήνα και σημείωσε ότι «θα ακολουθήσει ενημέρωση και των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων γι’ αυτή τη νέα πρωτοβουλία, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ανακοίνωσε, δε, ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση και εν τέλει η ψήφισή του μέσα στον Ιούνιο.

Η κα. Ζαχαράκη επανέλαβε τον σεβασμό της προς την οικουμενική διακονία και προσφορά της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, τονίζοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία διαχρονικά συμπαραστέκεται στο πολυδιάστατο έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε την υπουργό για το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως και προσωπικώς της ιδίας για τα ζητήματα της αρμοδιότητός της που απασχολούν τη Μητέρα Εκκλησία, αλλά και την Ομογένεια της Πόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου.

Η Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε και με την Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης, Δήμητρα Βουρδόγλου. Με το πέρας της συνάντησης, η κα Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με έμφαση στη στήριξη που παρέχεται στην ομογένεια, καθώς επίσης και για την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει και στο 5ο έτος υπηρεσίας το ειδικό επιμίσθιο στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού.

Παράλληλα η Υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της για έγκαιρη ανακοίνωση των αποσπάσεων, ήδη από το σχολικό έτος 2026-2027, αλλά και για την αποστολή των σχολικών βιβλίων στα σχολεία του εξωτερικού.

«Κάθε χρόνο το Υπουργείο στέλνει χιλιάδες αντίτυπα βιβλίων σε όλον τον κόσμο όσο το δυνατό πιο άμεσα και αφού έχουμε επιλύσει το ζήτημα της έγκαιρης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών μας, του πιο σημαντικού κεφαλαίου» δήλωσε η υπουργός και τόνισε ότι, περισσότεροι από 750 εκπαιδευτικοί αποσπώνται ετησίως, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής παιδείας στη διασπορά.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του καλύτερου συντονισμού και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο εξωτερικό.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

