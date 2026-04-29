ΗΠΑ:-Η-ισχυρότερη-αύξηση-στις-παραγγελίες-διαρκών-αγαθών-από-το-2020

Οι παραγγελίες για επαγγελματικό εξοπλισμό στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Μάρτιο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τα μέσα του 2020, διευρύνοντας μια ετήσια περίοδο ισχυρών κεφαλαιουχικών επενδύσεων που τροφοδοτήθηκαν από τις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, η αξία των βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών εξαιρουμένων των αεροσκαφών και του στρατιωτικού υλικού, ένας δείκτης των επιχειρηματικών δαπανών που παρακολουθείται στενά από τους αναλυτές, αυξήθηκε κατά 3,3% μετά από την ανοδικά αναθεωρημένη εκτίμηση 1,6% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Οι παραγγελίες για όλα τα διαρκή αγαθά – είδη που προορίζονται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια και συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών για εμπορικά αεροσκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό – αυξήθηκαν κατά 0,8% σε μια σε μεγάλο βαθμό ευρεία άνοδο.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι αυτές οι λεγόμενες παραγγελίες για βασικά κεφαλαιουχικά αγαθά θα αυξηθούν κατά 0,5% μετά από μια προηγουμένως αναφερθείσα άνοδο 0,7% τον Φεβρουάριο.

Η έκθεση για τα διαρκή αγαθά έδειξε ότι οι αποστολές βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών, αυξήθηκαν κατά 1,2% μετά από μια ανοδικά αναθεωρημένη άνοδο 1,3% ένα μήνα νωρίτερα.