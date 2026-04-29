ΗΠΑ:-Το-εμπορικό-έλλειμμα-διευρύνθηκε-περισσότερο-από-τις-προβλέψεις-τον-Μάρτιο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 5,3% στα 87,9 δισ. δολ. τον περασμένο μήνα. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει το έλλειμμα στα 86,95 δισ. δολ..

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάρτιο, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ξεπέρασε τις εξαγωγές, υποδηλώνοντας ότι το εμπόριο πιθανότατα λειτούργησε ως τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 5,3% στα 87,9 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει το έλλειμμα στα 86,95 δισ. δολάρια. Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 83,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα δεδομένα αποτελούν βασικά στοιχεία για την προκαταρκτική εκτίμηση του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί αύριο Πέμπτη.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,6 δισ. δολάρια στα 299,3 δισ. δολάρια, καταγράφοντας μια αύξηση 11,0% στα μηχανοκίνητα οχήματα. Υπήρξαν επίσης σημαντικές αυξήσεις στις εισαγωγές τροφίμων, καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών, καθώς και βιομηχανικών προμηθειών.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,2 δισ. δολάρια στα 211,5 δισ. δολάρια τον Μάρτιο εν μέσω αυξήσεων στις αποστολές τροφίμων, μηχανοκίνητων οχημάτων, κεφαλαιουχικών αγαθών και βιομηχανικών προμηθειών, που περιλαμβάνουν το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι εξαγωγές καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν κατά 7,5%.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει διαταράξει τις αποστολές πετρελαίου και έχει αυξήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου, θα ενισχύσει τις εξαγωγές αγαθών τους επόμενους μήνες.

Μια έρευνα του Reuters προβλέπει ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,3% το τελευταίο τρίμηνο. Η οικονομική ανάπτυξη σχεδόν σταμάτησε το τέταρτο τρίμηνο, με το ΑΕΠ να αυξάνεται με ρυθμό μόλις 0,5%.