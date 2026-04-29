Ηράκλειο:-Επαφές-και-συναντήσεις-του-Αλ.-Τσίπρα,-πριν-την-αποψινή-παρουσίαση-του-βιβλίου-του

Επαφές και συναντήσεις στο Ηράκλειο, ενόψει της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» -απόψε, στο κινηματοθέατρο Αστόρια- πραγματοποιεί ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας είχε, νωρίτερα, συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Στη Λότζια, στο γραφείο του δημάρχου όπου έγινε η συνάντηση, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καλοκαιρινός συνομίλησαν για θέματα που απασχολούν τον δήμο, ενώ το πρώτο από τα θέματα στο οποίο αναφέρθηκαν ήταν η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, συζήτησαν για τον κομβικής σημασίας, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ρόλο της αυτοδιοίκησης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για το έργο αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, αλλά και για τον σχεδιασμό που γίνεται για το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών και της λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου, στο Καστέλι.

Αμέσως μετά, ο κ. Τσίπρας συνομίλησε σε καφέ της πόλης με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

