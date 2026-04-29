Ισραήλ:-Ο-ΥΠΕΞ-Σάαρ-επιβεβαίωσε-ότι-η-Ουκρανία-υπέβαλε-επίσημο-αίτημα-κατά-του-«κλεμμένου»-πλοίου-σιτηρών

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ έλαβε το αίτημα της Ουκρανίας για νομική βοήθεια σχετικά με ένα πλοίο που περίμενε να δέσει στη Χάιφα, το οποίο είναι ύποπτο ότι μετέφερε σιτηρά που κλάπηκαν από τη Ρωσία από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ενώ παράλληλα επικρίνει για άλλη μια φορά τον χειρισμό του ζητήματος από το Κίεβο.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Σάαρ αναφέρει ότι το αίτημα υποβλήθηκε «αργά χθες το βράδυ» μετά από προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων, προσθέτοντας: «Θα περίμενε κανείς την υποβολή νομικού αιτήματος πριν από το Twitter. Εσείς επιλέξατε διαφορετικά, για τους δικούς σας λόγους».

Όπως σημειώνει, το αίτημα εξετάζεται τώρα από τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές.

One would expect the submission of a legal request before Tweeting.

You chose differently, for your own reasons.

Finally, you submitted the request late last night and now you are following it up with another Tweet.

The request is now being examined by the relevant… https://t.co/xD0qYRs0fB — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 29, 2026

Οι δηλώσεις του ισραηλινού ΥΠΕΞ μετά από την ανάρτηση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα, στην οποία αναφέρεται ότι το Κίεβο είχε προσεγγίσει επίσημα το Ισραήλ μέσω νομικών και διπλωματικών οδών σχετικά με το πλοίο Panormitis και απέρριψε την προηγούμενη κατηγορία του Σάαρ για «διπλωματία του Twitter».

Η αντιπαράθεση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Κιέβου σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης, η οποία, σύμφωνα με την Ουκρανία, αφορά παράνομα μεταφερθέντα σιτηρά από ρωσικά κατεχόμενα εδάφη.

Με πληροφορίες από Times of Israel