Η Optima επισημαίνει ότι το πρώτο τρίμηνο δεν αποτυπώνει ουσιαστικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Ταύρος» για την Πειραιώς

Ισχυρό ξεκίνημα για το 2026 «βλέπει» η Optima για την Τράπεζα Πειραιώς, ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου στις 30 Απριλίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η τράπεζα θα εμφανίσει καθαρά κέρδη 283 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από το consensus, με τη δυναμική των προμηθειών να αντισταθμίζει την επίπεδη πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένεται να διαμορφωθούν στα 480 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά στα 221 εκατ. ευρώ (+38% σε ετήσια βάση). Καθοριστική συμβολή έχει η πλήρης ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, σε συνδυασμό με τη θετική πορεία σε χορηγήσεις, bancassurance και επενδυτική τραπεζική.

Συνολικά, τα έσοδα τοποθετούνται στα 699 εκατ. ευρώ (+8% σε ετήσια βάση), παρά τη μικρή υποχώρησε στα μη οργανικά έσοδα λόγω συνθηκών αγοράς. Τα λειτουργικά έξοδα εκτιμώνται στα 251 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση λόγω της ενσωμάτωσης της ασφαλιστικής και της επιβάρυνσης από τον ΕΝΦΙΑ, οδηγώντας τα προ προβλέψεων κέρδη στα 448 εκατ. ευρώ.

Η Optima επισημαίνει ότι το πρώτο τρίμηνο δεν αποτυπώνει ουσιαστικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αν και μια παρατεταμένη ένταση θα μπορούσε να επηρεάσει δευτερογενώς την ελληνική οικονομία.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η εικόνα παραμένει ελκυστική, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε 9,4x P/E και 1,34x P/TBV για το 2026, με discount έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης. Παράλληλα, η διοίκηση –όπως αποτυπώθηκε και στο πρόσφατο Capital Markets Day– θέτει τις βάσεις για έναν νέο στρατηγικό κύκλο, ενισχύοντας την ορατότητα κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα. Η τιμή στόχος διατηρείται στα 9,66 ευρώ προς ώρας με σύσταση buy.