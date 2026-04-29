Καθαρά-κέρδη-2,2-δισ.-ευρώ-για-τη-deutsche-bank-το-α’-τρίμηνο

Οι επιδόσεις του trading παρέμειναν ανθεκτικές, ενώ ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν οι δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας και λιανικής τραπεζικής.

Καλύτερα από τις εκτιμήσεις ήταν τα κέρδη και τα έσοδα που κατέγραψε η Deutsche Bank το α’ τρίμηνο, καθώς οι επιδόσεις του trading παρέμειναν ανθεκτικές, ενώ ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν οι δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας και λιανικής τραπεζικής.

Tα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 8,7 δισ. ευρώ από 8,5 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 8,6 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,2 δισ. ευρώ έναντι 2 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τα έσοδα από συναλλαγές σε ομόλογα και νομίσματα διαμορφώθηκαν στα 2,9 δισ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε οριακά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν πτώση 2,4%, με τις διακυμάνσεις στις ισοτιμίες να ασκούν πιέσεις στα έσοδα.

Τα έσοδα της μονάδας private banking, που περιλαμβάνει τη λιανική τραπεζική και τη διαχείριση πλούτου, αυξήθηκαν περίπου κατά 5%, ενώ ο τομέας asset management κατέγραψε άνοδο 10%. Οι επιδόσεις αυτές αντιστάθμισαν τη μείωση 3% στην εταιρική τραπεζική και τη στασιμότητα που εμφάνισε η επενδυτική τραπεζική.

Ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Σέβινγκ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την κερδοφορία και να αυξήσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους, στο πλαίσιο της στρατηγικής που παρουσίασε στα τέλη του περασμένου έτους.