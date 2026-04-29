Κατσανιώτης-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-είμαστε-αντάρτες,-κίνητρό-μας-να-γίνει-καλύτερη-η-κυβέρνηση

Για την επιστολή που έστειλε ο ίδιος μαζί με άλλους 4 συναδέλφους του, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Ανδρέας Κατσανιώτης, επισημαίνοντας πως το συγκεκριμένο άρθρο δεν είναι εναντίον του επιτελικού κράτους, ούτε στρέφεται κατά του πρωθυπουργού. «Πρώτα απ’ όλα είναι άποψη και έχει να κάνει με την αγωνία που έχουμε όλοι μας για το πώς τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα για την κυβέρνηση και για τον πολίτη», ανέφερε αρχικά ο βουλευτής της ΝΔ, διευκρινίζοντας πως ούτε αντάρτες είναι, ούτε έχουν τέτοιον σκοπό.

«Τα κίνητρά μας είναι να γίνει καλύτερη η κυβέρνηση, να γίνει πιο χρήσιμη για τους πολίτες και η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη όταν γίνουν οι εκλογές», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στην ερώτηση για ποιον λόγο ήταν οι συγκεκριμένοι 5 εκείνοι που προχώρησαν σε αυτήν την κίνηση, ο κ. Κατσανιώτης απάντησε:

«Ξέρετε, είχαμε την τύχη να είμαστε φίλοι από τα φοιτητικά μας χρόνια. Γνωριστήκαμε στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ, ο καθένας είχε τη δική του επαγγελματική διαδρομή για χρόνια και ξαναβρεθήκαμε στα έδρανα της Βουλής. Ξεκίνησε ένας δημόσιος διάλογος που αφορούσε ασυμβίβαστα βουλευτών-υπουργών, αλλαγή ίσως εκλογικών περιφερειών. Σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο έχουμε ευθύνη και εμείς ως πολιτικοί, να πούμε και να καταθέσουμε την άποψή μας».

«Με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε ότι υπάρχουν περιφερειακά θέματα στη λειτουργία του»

«Είναι ξεκάθαρο ότι αποδεχόμαστε ότι μια μεταρρύθμιση που έγινε πριν από 7 χρόνια, έφερε αποτελέσματα», συνέχισε ο «γαλάζιος» βουλευτής, τονίζοντας πως το επιτελικό κράτος σε περιόδους κρίσης ήταν πολύ αποτελεσματικό. «Όταν έχεις 7 χρόνια μια μεταρρύθμιση, θα πρέπει να έρθεις και να κάνεις μια αξιολόγησή της. Κανείς από εμάς δεν ζήτησε να πάμε σε φέουδα ή καινούρια φέουδα στη διακυβέρνηση της χώρας. Πολύ σωστά ο πρωθυπουργός ήρθε και είπε ότι είμαστε όλοι ένα πράγμα, όλοι έχουμε ανησυχίες από την παράταξη και αυτό μας κάνει μεγάλη, Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε ΚΟ, έχουμε συνέδριο».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Είδαμε για παράδειγμα με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕΚΕ ότι στη λειτουργία του επιτελικού κράτους υπάρχουν περιφερειακά θέματα που τα μηνύματα, κυρίως της περιφέρειας, αργούν να φτάσουν στο επιτελικό κράτος και πρέπει να βρούμε, αν θέλετε, τους ιμάντες να φτάνουν πιο γρήγορα. Το επιτελικό κράτος είναι και λίγο αθηνοκεντρικό».

- sofokleous10.gr

