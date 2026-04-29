Καφούνης:-Απαραίτητη-η-μετάθεση-της-υποχρεωτικής-εφαρμογής-της-Β΄-φάσης-του-Ψηφιακού-Δελτίο-Αποστολής

Επιστολή του Προέδρου της ΕΣΕΕ στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κ. Πιερρακάκη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή.

Πρακτικά ανέφικτη λόγω ανεπαρκούς διαστήματος πιλοτικής προσαρμογής είναι για μεγάλο τμήμα της αγοράς η υποχρεωτική εφαρμογή της Β΄ Φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, που έχει οριστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 1η Μαΐου 2026. Αυτό επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ. Σταύρος Καφούνης σε Επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, με την οποία η Συνομοσπονδία ζητά την μετάθεση έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β΄ Φάσης την 1η Ιανουαρίου 2027, ημερομηνία εκκίνησης και της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Στην Επιστολή εκφράζεται η ανησυχία του εμπορικού κόσμου, καθώς παραμένουν ερωτήματα ως προς τη σάρωση και παραλαβή παραστατικών, την ίδια ώρα που ο βαθμός εξειδίκευσης νευραλγικών παραμέτρων, όπως η αντιμετώπιση περιπτώσεων απώλειας διασύνδεσης και αδυναμίας σάρωσης QR code, η διαχείριση ετεροχρονισμένων διορθώσεων ή λαθών, η διαχείριση αποκλίσεων (πλεονασμάτων & ελλειμμάτων), η διακίνηση αποθεμάτων χωρίς δελτίο αποστολής κ.α. δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Συνακόλουθα τονίζεται πως η ψηφιακή διακίνηση των αποθεμάτων θα παγιωθεί ως πρακτική βελτίωσης της καθημερινότητας των επιχειρήσεων, εφόσον, πρώτον προηγηθεί η δοκιμή και προσομοίωση σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και, δεύτερον, υλοποιηθεί η απαιτούμενη εκπαίδευση των συντελεστών που θα εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση.

Επιπλέον, στην Επιστολή επισημαίνεται πως η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη να ενσωματώσει τόσο δομικές αλλαγές, οι οποίες απαιτούν προηγουμένως άρτια τεχνική προετοιμασία και συμβατότητα του συνόλου των ψηφιακών εφαρμογών (ERP, e – timologio, Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερη αποσαφήνιση για το σύνολο των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι ίδιες και οι συνεργαζόμενοι λογιστές τους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης, «το ελληνικό εμπόριο προσαρμόζεται και στηρίζει σταθερά τις αλλεπάλληλες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης των τελευταίων ετών. Σε αυτό το πνεύμα και προκειμένου να διορθωθούν αδυναμίες και δυσλειτουργίες, ζητούμε την εκκίνηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β’ Φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής από την 1η Ιανουαρίου 2027. Έτσι, το διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 2026 θα αξιοποιηθεί ως δοκιμαστική περίοδος εξοικείωσης με τις αυξημένες απαιτήσεις της ψηφιακής διακίνησης».

Μάλιστα, για συγκεκριμένους κλάδους που αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα και δομικά προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου, η ΕΣΕΕ ζητά να εξετασθεί ενδεχόμενη εξαίρεση ή επιμήκυνση της δοκιμαστικής περιόδου, προκειμένου να εξευρεθεί ευχερέστερη λύση.