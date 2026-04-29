Κουτσούμπας:-Θα-στηρίξουμε-Εξεταστική-Επιτροπή-για-την-υπόθεση-των-υποκλοπών

Τις θέσεις του ΚΚΕ για την αντιπυρική προστασία παρουσίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ξεκίνησε την τοποθέτησή του με σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τις υποκλοπές και συγκεκριμένα την «πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών». «Κι αυτό», όπως είπε, «παρά τα στοιχεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια και δείχνουν ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – Predator και παρά το αίτημα του ίδιου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση».

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι το ΚΚΕ επιμένει «στην ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ, που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις».

Σημείωσε ότι «επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε την πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής, με το δικό μας φυσικά σκεπτικό, και κυρίως θα συνεχίσουμε να θέτουμε την ανάγκη ο ίδιος ο λαός να ‘καθίσει στο σκαμνί’ τον μεγάλο ένοχο: Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο του ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων’, καθώς και το ίδιο το σημερινό κράτος, που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι ανίκανο να προστατεύσει δάση και λαϊκές περιουσίες από τις πυρκαγιές, αλλά είναι ικανότατο στις παρακολουθήσεις και στη συγκάλυψη των υπευθύνων».

Περνώντας στο αντικείμενο της εκδήλωσης, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ, παραμονές της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, θέλει να αναδείξει το κρίσιμο πρόβλημα της αντιπυρικής προστασίας στη χώρα μας, μιλώντας για τις «τραγικές συνέπειες της πολιτικής που αντιμετωπίζει τα δάση ως εμπόρευμα», μιας πολιτικής «που πάει χέρι – χέρι με την ανυπαρξία ουσιαστικής διαχείρισης των δασών και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών».

Αφού άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, ανέπτυξε τους 20 άξονες που προτείνει το ΚΚΕ:

« 1. Ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος και φυσικού κάλλους με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.

2. Την κατάργηση όλου του αντιλαϊκού νομικού πλαισίου για τα δάση και τη χρήση γης γενικότερα, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που εξυπηρετεί το κεφάλαιο και τις κερδοφόρες ορέξεις του.

3. Συνολική ενιαία και συνδυασμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Και σε αυτό το πλαίσιο, εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών και εκτέλεση των αντίστοιχων έργων διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας.

4. Σε αυτό το πλαίσιο, μέτρα που θα αφορούν εκτός των άλλων και την προστασία του εδάφους, την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινόμενων, μέτρα βοήθειας της φυσικής αναγέννησης και αναδάσωσης από τη δασική υπηρεσία.

5. Ενιαίο σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και κύριο βάρος στην πρόληψη, την ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης.

6. Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων υποδομών και αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον τομέα δασών.

7. Μέτρα προστασίας από καταπατήσεις, εκχερσώσεις και άλλες προσπάθειες αλλαγής του χαρακτήρα των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων. Καμία αλλαγή στον χαρακτήρα και τη χρήση γης.

8. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση και την αντιπυρική προστασία των αστικών ιστών, ιδιαίτερα των περιοχών που γειτνιάζουν με περιαστικά δάση και βιομηχανικές ζώνες, των δημοσιών κτιρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών κ.ά.

9. Να γίνεται ο καθαρισμός των οικοπέδων των ιδιωτών με ευθύνη των δήμων λαμβάνοντας υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Πλήρης απεμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος από τον έλεγχο των ακαθάριστων οικοπέδων. Κατάργηση του κανονισμού πυροπροστασίας (ΚΥΑ 5590419-5-2023 περί πυροπροστασίας) των ακινήτων που εδράζεται στην ατομική ευθύνη.

10. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα απομάκρυνσης επικίνδυνων βιομηχανικών μονάδων από αστικές περιοχές, όπως και εκπόνηση σχεδίων και έργων για την προστασία της ζωής εργαζομένων που ζουν κι εργάζονται σε βιομηχανικά και λιμενικά κέντρα.

11. Ενίσχυση των αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με διαφορετική δομή, οργάνωση, με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, Πυροσβεστική, Δασική, Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, υγειονομικές υπηρεσίες κ.λπ., με πλήρωση των αναγκαίων και όχι των μειωμένων οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση όλων των άλλων εργασιακών σχέσεων.

12. Κατάργηση της αδιανόητης υπερεργασίας των πυροσβεστών, με το πρόσχημα των “έκτακτων αναγκών” και τη διαρκή επίκληση μερικών και γενικών επιφυλακών για προληπτικούς λόγους.

13. Σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής. Επίσης για πενθήμερη βδομάδα εργασίας, με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

14. Χορήγηση όλων των ως τώρα συσσωρευμένων οφειλόμενων ρεπό στους πυροσβέστες. Να δίνονται τα ρεπό “στην ώρα τους”, ώστε να ανακάμπτει ο οργανισμός των πυροσβεστών και να προστατεύεται η υγεία τους.

15. Να λυθούν τα προβλήματα με την ελλιπή μέριμνα των πυροσβεστών που επιχειρούν στα συμβάντα και συγκεκριμένα με τη σίτιση, τη διαμονή, την ανάπαυση, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

16. Να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, επιστημονικά τεκμηριωμένα, για τους πυροσβέστες λόγω του καρκινογόνου χαρακτήρα του πυροσβεστικού επαγγέλματος.

17. Να ενισχυθούν και να ανανεωθούν τα πυροσβεστικά οχήματα και ο εξοπλισμός τους όπως και τα πλωτά μέσα για τους πυροσβεστικούς σταθμούς.

18. Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο κρατικός εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και διάσωσης, παίρνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της χρήσης του ως μέσου, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της χώρας μας.

19. Να παρθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση για να σταματήσουν να διώκονται οι πυροσβέστες που καταγγέλλουν και διαμαρτύρονται για προβλήματα και ελλείψεις στην υπηρεσία τους. Να καταργηθεί κάθε απαράδεκτη τιμωρητική πρόβλεψη που ενισχύει τον αυταρχισμό μέσα στις υπηρεσίες.

20. Να αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως το Πυροσβεστικό Σώμα, να αποχαρακτηριστεί από Σώμα Ασφαλείας και να μετατραπεί σε πολιτική διοικητική υπηρεσία, στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής αποστολής του, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τις διασώσεις, την πρόληψη και πυροπροστασία».

