Κώτσηρας:-Μόνιμες-παρεμβάσεις,-προϊόν-της-καλής-πορείας-της-οικονομίας

Στην πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία και στη διαρκή στήριξη των πολιτών επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου στην ΕΡΤ.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στα οχτώ νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν αφενός μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και στα λιπάσματα- και αφετέρου – και κατά κύριο λόγο – μόνιμα μέτρα, «προϊόν της καλής πορείας της οικονομίας».

Όπως είπε, «πέρυσι τέτοια περίοδο ανακοινώσαμε πάλι, επειδή η οικονομία πήγε καλύτερα, δύο σημαντικά μέτρα στήριξης, την επιστροφή ενοικίου και τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων. Φέτος αυτά τα μέτρα τα ενισχύουμε και σε επίπεδο δικαιούχων, ώστε περισσότεροι συμπολίτες μας να μπορούν να υπαχθούν σε αυτά, και σε επίπεδο ποσού, που ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους αυξάνεται». Τρία εκ των ανακοινωθέντων μέτρων αφορούν τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και στοχεύουν στην αύξηση της ρευστότητας και των οικονομικών συναλλαγών, όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Έχουμε καταφέρει από το 2019 και μετά να πετύχουμε πολύ σημαντική πρόοδο στη χώρα», «το δημοσιονομικό περιβάλλον έχει σταθεροποιηθεί», η οικονομία αναπτύσσεται, και πλέον διαθέτουμε «ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας, στο οποίο μπορούμε ακριβώς και συζητάμε και για μέτρα στήριξης έκτακτα, όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, και για πολλά μόνιμα μέτρα στήριξης όπως αυτά που έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα», ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους, με μείωση φόρων για εργαζόμενους και συνταξιούχους και ιδίως για τους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και την περιφέρεια. «Δραστικότερη παρέμβαση από τη μεγαλύτερη μείωση άμεσης φορολογίας που έγινε τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τις πολλές προηγούμενες δεκαετίες στο κομμάτι της άμεσης φορολογίας. Δεν υπάρχει πιο άμεσος τρόπος παρέμβασης στη μείωση της φορολογίας και στην κατ’ επέκταση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από τη μείωση της άμεσης φορολογίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Ταυτόχρονα, παραδέχτηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες και προκλήσεις. «Ο Έλληνας πολίτης θέλει κοντά του την Πολιτεία για να τον στηρίξει. Όμως το κάνουμε αυτό με στοχευμένα μέτρα, μεθοδικά μέτρα, διασφαλίζοντας το παρόν και το μέλλον της χώρας μας».