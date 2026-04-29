Μαθιός-Πυρίμαχα:-Ζημιές-514.000-ευρώ-το-2025-με-αύξηση-τζίρου-10%

Αυξητική πορεία παρά τις αρνητικές επιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί συνέπεια της μειωμένης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών από την εγχώρια και παγκόσμια αγορά παρουσίασε το 2025 η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2025 αυξήθηκε κατά 10,0% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2024, και αντίστοιχα στη μητρική αυξήθηκε κατά 9,1%. Η αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά €1,2 εκατ. έναντι της προηγούμενης χρονιάς, οφείλεται αποκλειστικά στις αγορές του εξωτερικού.

Οι κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στη αύξηση των πωλήσεων πυριμάχων και πέτρας ήταν η υλοποίηση έργων κατασκευής στο εξωτερικό. Σε ενοποιημένο επίπεδο το μικτό κέρδος το 2025 ανήλθε € 5.248 χιλ. έναντι € 4.519 χιλ. το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1%.

Το μικτό κέρδος της Μητρικής Εταιρείας κατά το 2025 ανήλθε € 4.748 χιλ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 2024 ανερχόταν σε € 4.475 χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά 6,1%. Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου και της Εταιρείας (δαπάνες διοίκησης και διάθεσης) το 2025 μειώθηκαν κατά € 58 χιλ. (-1,2%) και € 102 χιλ. (-2,3%) αντίστοιχα έναντι της περυσινής χρονιάς.

Στις δαπάνες διοίκησης περιλαμβάνεται ποσό € 299 χιλ. που αφορά έξοδα του τμήματος Έρευνας για το 2025 έναντι ποσού € 270 χιλ. για το 2024. Τα άλλα έσοδα μειώθηκαν κατά € 582 χιλ για τον Όμιλο και κατά € 587 χιλ για την Εταιρεία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος λόγω μείωσης των εσόδων που προέρχονται από έσοδα επιχορηγούμενων προγραμμάτων (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) και από το γεγονός ότι τα έσοδα το 2024 είχαν επηρεαστεί και από κέρδος που προέκυψε από πώληση ακινήτου της μητρικής εταιρείας στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε σε σχέση με τo αντίστοιχο της περσινής περιόδου κατά € 140 χιλ. για τον Όμιλο και € 143 χιλ. για την εταιρεία λόγω μείωσης δανεισμού. «Η Εταιρεία διενήργησε έλεγχο απομείωσης υπεραξίας λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται και εξελίσσεται ,και προέκυψε ότι δεν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω απομείωσης» καταλήγει η εισηγμένη.