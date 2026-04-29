Μαξίμου-και-βουλευτές-ανταλλάσσουν-μηνύματα

Της -

Στοιχεία κλιμάκωσης προσέδωσε χθες στις αναταράξεις που καταγράφονται στο τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ η κίνηση πέντε βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να απευθυνθούν με δημόσια επιστολή στην κορυφή της κυβέρνησης, ασκώντας για άλλη μια φορά κριτική στο επιτελικό κράτος.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη δική του απάντηση από το Ναύπλιο, στο πλαίσιο της παρέμβασής του στο προσυνέδριο της ΝΔ.. Εκεί, έστειλε σαφή μηνύματα, υπερασπιζόμενος αυτό το μοντέλο άσκησης εξουσίας απέναντι στις αιχμές που το τελευταίο διάστημα ενισχύονται.

Παράλληλα, εμφανίστηκε να επιδιώκει να βάλει τελεία στη συζήτηση που έχει ανοίξει, αναφέροντας με νόημα ότι «όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα – τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού ήταν μάλλον αυτονόητη και επιβεβλημένη, καθώς φάνηκε ότι αυτό που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ως αποσπασματικές τοποθετήσεις, με στόχο κυρίως τον Ακη Σκέρτσο και αφορμή την ανάρτησή του για το πελατειακό κράτος, έδειξε να λαμβάνει πιο σαφή χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης διαμαρτυρίας, η οποία πλέον έχει στο επίκεντρό της το μοντέλο διακυβέρνησης που ο ίδιος ο πρωθυπουργός επέλεξε και υιοθέτησε.

Η ασπίδα προστασίας που το Μαξίμου επιδίωξε να υψώσει τις προηγούμενες μέρες για τον υπουργό Επικρατείας δεν φάνηκε να φέρνει αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο κ. Σκέρτσος απάντησε στις αιχμές εναντίον του, και αυτός από το προσυνέδριο της ΝΔ.. «Δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Να κινηθούμε με ενότητα μέσα, ο εχθρός μας δεν είναι μέσα. Ο αντίπαλός μας είναι έξω, είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα» είπε ο υπουργός Επικρατείας.

Το ερώτημα είναι αν η χθεσινή κίνηση των πέντε βουλευτών αποτελεί την κορύφωση της αναταραχής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ή αν είναι ένα επεισόδιο σε ένα σίριαλ που θα έχει συνέχεια, ιδιαίτερα ενόψει της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την επόμενη εβδομάδα. Από την πλευρά των βουλευτών αθροίζονται μια σειρά από ζητήματα, που προκάλεσαν τη δυσαρέσκειά τους. Ως αφετηρία λειτούργησε η διαχείριση που έγινε για τις νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους βουλευτές που αναφέρονται σε αυτές. Υπήρξαν εξαρχής ενστάσεις για οριζόντια αντιμετώπιση όλων των βουλευτών, χωρίς να γίνει αξιολόγηση – πολιτική και νομική – της κάθε περίπτωσης χωριστά.

Αυτό δημιούργησε την αίσθηση στους βουλευτές ότι μένουν απροστάτευτοι και εκτεθειμένοι και ότι μετατρέπονται σε «σάκο του μποξ» για να απορροφηθούν οι κραδασμοί των επιπτώσεων που έχουν για την κυβέρνηση οι δύσκολες στη διαχείρισή τους υποθέσεις. Η ανακοίνωση ότι οι βουλευτές των οποίων αποφασίστηκε άρση ασυλίας, θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές ήταν μια κίνηση για να μειωθούν οι αντιδράσεις.

Στο μεταξύ, όμως, άνοιξαν νέα μέτωπα δυσαρέσκειας. Η πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, που συνδυάστηκε με αναφορά σε μείωση του αριθμού των βουλευτών, πυροδότησαν νέο κύμα αντιδράσεων και αιχμές για αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην των βουλευτών και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και συζήτηση. Με ανάλογο τρόπο αντιμετωπίστηκε και η αναφορά σε αλλαγή του εκλογικού νόμου και οι πληροφορίες για μεικτό σύστημα λίστας και σταυρού, για αλλαγή στα όρια των περιφερειών,κ.λπ..

Σταδιακά έχουν αθροιστεί μια σειρά από ζητήματα που πυροδοτούν αντιδράσεις, ενστάσεις και εντάσεις και το ζητούμενο είναι η εύρεση βαλβίδας ελεγχόμενης εκτόνωσης της πίεσης που συσσωρεύεται.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.