Με-τη-chevron-και-άλλους-πετρελαϊκούς-κολοσσούς-συναντήθηκε-ο-Τραμπ:-Ανησυχία-για-το-«πολεμικό-σοκ»-στις-τιμές-ενέργειας

Σύσκεψη με κορυφαία στελέχη της πετρελαϊκής και ενεργειακής βιομηχανίας είχε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις αυξανόμενες τιμές καυσίμων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι της ενεργειακής αγοράς, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παρόντες ήταν επίσης η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς και οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο πρόεδρος πραγματοποιεί τακτικά συναντήσεις με στελέχη του κλάδου, προκειμένου να λαμβάνει εικόνα για τις εξελίξεις τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα όπως η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου, οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, το φυσικό αέριο και η ναυτιλία.

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει πρωτοφανή διαταραχή στην προσφορά ενέργειας, ωθώντας τις τιμές των εμπορευμάτων προς τα πάνω και δημιουργώντας ένα σύνθετο περιβάλλον για τις εταιρείες.

Ανησυχία για το πολιτικό κόστος

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση και οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το πολιτικό κόστος από την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τα 4,18 δολάρια ανά γαλόνι, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για να περιορίσει την άνοδο, όπως η άρση περιορισμών στη μεταφορά καυσίμων εντός της χώρας, ωστόσο οι δυνατότητες παρέμβασης παραμένουν περιορισμένες απέναντι σε μια διεθνή αγορά που καθορίζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, με την περιορισμένη ροή να οδηγεί τις τιμές σε πολυετή υψηλά.

Παράλληλα, η μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή δημιουργεί και ευκαιρίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τη ζήτηση για αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ωστόσο, η παρατεταμένη ακρίβεια ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς, επιβαρύνοντας την οικονομική δραστηριότητα και εντείνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία της ενεργειακής αγοράς.