Μινέρβα: Στα 2,8 εκατ. τα EBITDA το 2025 – Αύξηση 3,3% του κύκλου εργασιών

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 3,3% κατέγραψε η εταιρεία ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ (Minerva) το 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των € 18.792 χιλ. έναντι € 18.185 χιλ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση € 607 χιλ. ή 3,3%.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των € 19.153 χιλ. έναντι € 18.691 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας ετήσια αύξηση € 462 χιλ. ή 2,5 %.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 8.882 χιλ. έναντι € 8.114 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση ενώ του Ομίλου σε € 9.456 χιλ. έναντι € 8.702 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα € 2.808 χιλ. έναντι € 2.622 χιλ. κατά το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 2.797 χιλ. έναντι € 2.572 χιλ. κατά το προηγούμενος έτος.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας είναι αυξημένα σε απόλυτα νούμερα κατά € 66 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε Κέρδη € 147 χιλ. για την κλειόμενη χρήση έναντι κερδών € 81 χιλ. για την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου είναι αυξημένα σε απόλυτα νούμερα κατά € 150 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 133 χιλ. για την κλειόμενη χρήση έναντι ζημιών € 17 χιλ. για την προηγούμενη χρήση.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της Εταιρείας είναι αυξημένα κατά € 37 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 142 χιλ. για την κλειόμενη χρήση έναντι κερδών € 105 χιλ. για την προηγούμενη χρήση. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου είναι αυξημένα κατά € 130 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 137 χιλ. για την κλειόμενη χρήση έναντι κερδών € 7 χιλ. για την προηγούμενη χρήση.