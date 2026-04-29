Νέα συμφωνία AKTOR για πώληση αμερικανικού LNG: 20ετές deal με ALUMINIJ Βοσνίας – Ερζεγοβίνης

Μακροχρόνια εμπορική συμφωνία για την αγορά και πώληση αμερικάνικου υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) υπέγραψαν σήμερα η AKTOR LNG USA, 100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR και η ALUMINIJ INDUSTRIES d.o.o., που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, με έδρα το Μόσταρ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και η οποία είναι θυγατρική του ομίλου M.T. Abraham Group.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εικοσαετής συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύει την ALUMINIJ INDUSTRIES 0,5 δισ. κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως, ξεκινώντας από το 2030. «Τα εκτιμώμενα έσοδα για το σύνολο της διάρκειας της συμφωνίας αγγίζουν τα €3 δισ. ευρώ» υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά, ενώ μόλις χτες έκλεισε deal 6 δισ. δολαρίων με την ALBGAZ, 100% κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αλβανίας.

Επιπλέον, η AKTOR LNG USA θα συνεργαστεί με την M.T. Abraham Group σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μίας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο που θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο μεταλλουργίας της Aluminij στο Μόσταρ. «Τα δύο μέρη θα συναντηθούν στο Μόσταρ, κατά τη διάρκεια του Μαΐου, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή της υπογραφής» καταλήγει η ανακοίνωση.