Οι επαφές συνεχίζονται, αλλά το Ιράν έχει πρόβλημα ηγεσίας, λέει ο Λευκός Οίκος – Απειλές από την Τεχεράνη

Σε εξέλιξη παραμένουν οι επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να επισημαίνει ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαμόρφωση ενιαίας ηγετικής γραμμής εν μέσω πολέμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν την επικοινωνία με την ιρανική πλευρά, παρά τις προκλήσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της Τεχεράνης.

Όπως σημείωσε, το Ιράν «δυσκολεύεται να τακτοποιήσει την κατάσταση της ηγεσίας του» εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, γεγονός που επηρεάζει και την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει σε συμφωνία μόνο εφόσον αυτή «θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών». «Έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε η Κέλι.

Η τοποθέτηση του Λευκού Οίκου έρχεται μετά από ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «δεν γνωρίζει πώς να υπογράψει μια μη πυρηνική συμφωνία» και προειδοποίησε ότι «καλύτερα να το καταλάβουν σύντομα».

Προετοιμασίες για κλιμάκωση στην Τεχεράνη και απειλές για «νέες στρατιωτικές δυνατότητες»

Στο μεταξύ, παρά τη διπλωματική ένταση, το ιρανικό πολιτικό σύστημα έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει σενάρια έκτακτης ανάγκης. Ο κυβερνήτης της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι 700 τζαμιά σε 22 περιοχές της πρωτεύουσας έχουν προετοιμαστεί ώστε να λειτουργήσουν ως καταφύγια και κέντρα βοήθειας για τους πολίτες σε περίπτωση «δύσκολων σεναρίων».

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι διατυπώνουν σαφείς απειλές προς τις ΗΠΑ. Πολιτικός σύμβουλος του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε «νέο λάθος της Ουάσιγκτον» θα οδηγήσει σε αποφασιστική αντίδραση, με την αποκάλυψη νέων στρατιωτικών δυνατοτήτων και την πλήρη ενεργοποίηση του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης».

Παράλληλα, η Τεχεράνη επιχειρεί να στείλει μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για την επόμενη κίνηση ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτερος αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Αλί Σαφρί, δήλωσε ότι η ιρανική πλευρά αιφνιδιάστηκε από την πρόθεση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τον αποκλεισμό.

«Πριν από οποιαδήποτε διπλωματική κίνηση απαιτείται μια διαδικασία αποκατάστασης εμπιστοσύνης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως σημείωσε, η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών θα αποτελούσε «θετικό βήμα» για την επίλυση των διαφορών.

Ο ίδιος κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά διασφάλιζε την ασφαλή διέλευση πλοίων πριν από την έναρξη του πολέμου. «Οι ΗΠΑ πρόδωσαν τη διπλωματική οδό και επιτέθηκαν στις δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή, δημιουργώντας χάος», δήλωσε.

Σενάρια για αποκλεισμούς και σε άλλα θαλάσσια περάσματα

Στο μεταξύ, δημοσιογραφικές φωνές προσκείμενες στο καθεστώς επαναφέρουν στο προσκήνιο σενάρια επέκτασης της κρίσης και σε άλλα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα. Ο Χοσεΐν Σαριατμαντάρι, διευθυντής της εφημερίδας Kayhan, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κλεισίματος του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Όπως υποστήριξε, η διακοπή της διέλευσης πλοίων προς «εχθρικές χώρες» θα μπορούσε να επηρεάσει δραστικά την παγκόσμια οικονομία και την ασφάλεια, καθώς από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινούνται καθημερινά περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και δεκάδες εμπορικά πλοία.

Τόνισε επίσης ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ανάγκαζε τα πλοία να ακολουθήσουν μακρύτερη διαδρομή μέσω της Αφρικής, αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς. «Το σιωνιστικό καθεστώς θα ήταν από τους βασικούς χαμένους σε περίπτωση διαταραχής της κυκλοφορίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, το κλείσιμο του στενού θα μπορούσε να θεωρηθεί «νόμιμη απάντηση» στον αμερικανικό αποκλεισμό, ενώ σημειώθηκε ότι οι δυνάμεις της «αντίστασης» στην Υεμένη έχουν δηλώσει επανειλημμένα έτοιμες να προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση.