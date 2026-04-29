Ο-Κέβιν-Γουόρς-προ-των-πυλών-της-fed

Ο Κέβιν Γουόρς, ο εκλεκτός του προέδρου Τραμπ για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ξεπέρασε ένα βασικό διαδικαστικό εμπόδιο την Τετάρτη που ανοίγει τον δρόμο για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ τις επόμενες εβδομάδες.

Τα μέλη της Τραπεζικής Επιτροπής της Γερουσίας ψήφισαν σύμφωνα με τις κομματικές γραμμές.

Και οι 13 Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν τον Γουόρς, καθώς ο γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις απέσυρε τις ενστάσεις του μετά την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης την Παρασκευή να τερματίσει μια ποινική έρευνα για τον Πάουελ, την οποία ο Τίλις θεώρησε απειλή για την πολιτική ανεξαρτησία της Fed.

Οι 11 Δημοκρατικοί της επιτροπής, οι οποίοι αμφισβητούν τη δέσμευση του Γουόρς να χαράξει πολιτική χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες του προέδρου, ψήφισαν εναντίον του.

Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι η Γερουσία θα επικυρώσει την υποψηφιότητα Γουόρς, ο οποίος έχει υποσχεθεί «αλλαγή καθεστώτος» για την κεντρική τράπεζα και για τον οποίο ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα εφαρμόσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Πιθανή ορκωμοσία στις 15 Μαΐου

Πλέον αναμένεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Γερουσίας για τον διορισμό του Γουόρς, πιθανότατα στις 11ης Μαΐου.

Εάν η ψηφοφορία διεξαχθεί τότε, ο Γουόρς μπορεί να ορκιστεί έως τις 15 Μαΐου, όταν λήγει η θητεία του Πάουελ.

Αυτό που δεν είναι σαφές είναι αν η εκλογή Γουόρς θα σημάνει και την αποχώρηση του Πάουελ από την Fed ή αν ο νυν επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας θα παραμείνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Και κατά πόσον, σε μια τέτοια περίπτωση, ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του να τον απολύσει.