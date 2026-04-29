Ο-Σαρκοζί-αρνείται-χρηματοδότηση-της-εκστρατείας-του-από-τη-Λιβύη:-«Δεν-πήρα-χρήματα-από-τον-Καντάφι»

Στο Παρίσι, ενώπιον του Εφετείου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί κατέθεσε εκ νέου για την υπόθεση της φερόμενης λιβυκής χρηματοδότησης της καμπάνιας του 2007, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις σχετικές αιτιάσεις.

Ειδικότερα, ο Σαρκοζί, καταθέτοντας για περίπου μιάμιση ώρα ενώπιον του δικαστηρίου, επανέλαβε ότι δεν υπήρξε καμία χρηματοδότηση από τη Λιβύη στην προεκλογική του εκστρατεία το 2007. «Πιστεύω ότι ούτε ένα ευρώ λιβυκών χρημάτων δεν κατέληξε στην καμπάνια» ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στις κατηγορίες περί παράνομης χρηματοδότησης από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος επιχείρησε να αποδομήσει τις πρόσφατες τοποθετήσεις του πρώην στενού συνεργάτη του, Κλοντ Γκεάν, επισημαίνοντας αντιφάσεις στις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, ο Γκεάν έχει παρουσιάσει τρεις διαφορετικές εκδοχές σχετικά με την προέλευση των πληροφοριών για τη φερόμενη χρηματοδότηση. «Το 2018 υποστήριξε ότι του το ανέφερε ο Μπεσίρ Σάλεχ. Στη συνέχεια είπε ότι ίσως ήταν ο Καντάφι, ενώ σε τρίτη εκδοχή ισχυρίστηκε ότι εγώ του είπα “κοίτα το θέμα αυτό, Κλοντ”», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη χρονική απόσταση των γεγονότων, ο Σαρκοζί υπογράμμισε ότι η μνήμη μπορεί να διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου: «Δεν ισχυρίζομαι ότι διαθέτω απόλυτη μνήμη για γεγονότα πριν από 19 χρόνια, αλλά είναι σαφές ότι έχουν υπάρξει διαφορετικές εκδοχές από τον Γκεάν. Είναι αυτό πιθανό; Όχι», δήλωσε.

Παράλληλα, διέψευσε τις αναφορές ότι ο Μουαμάρ Καντάφι του είχε μιλήσει το 2007 για τον Αμπντάλα Σενούσι, δεύτερο στην ιεραρχία του λιβυκού καθεστώτος. «Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πιθανό. Δεν λέω ότι λέει ψέματα, αλλά ότι η μνήμη του έχει αλλάξει» υποστήριξε, διευκρινίζοντας ότι η μόνη φορά που είχε γίνει σχετική αναφορά ήταν το 2005, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Εσωτερικών.

Σύμφωνα με επιστολή του Γκεάν, κατά τη διάρκεια δείπνου στη Λιβύη τον Ιούλιο του 2007, ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας φέρεται να του είχε ζητήσει να μεριμνήσει για την άρση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για την επίθεση του 1989 στο αεροσκάφος DC-10 της UTA.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο πρόεδρος του Εφετείου ανέγνωσε δύο επιστολές του Γκεάν, ενώ ο Σαρκοζί παρέμενε στη θέση του, εξετάζοντας τις σημειώσεις του. Στη συνέχεια, κλήθηκε να καταθέσει και ερωτήθηκε για την αρχή της συνεργασίας τους. «Ενδέχεται να είχα συναντήσει τον Κλοντ Γκεάν και νωρίτερα, αλλά οι σχέσεις μας δεν ήταν αρκετά στενές ώστε να σκεφτώ συνεργασία. Η πραγματική βάση εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε τον Μάιο του 2002», ανέφερε, διαφοροποιούμενος από τη θέση του Γκεάν ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε πριν από εκείνη τη χρονιά.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας είχε προσέλθει νωρίτερα στο Δικαστικό Μέγαρο του Παρισιού για να καταθέσει, σε μια διαδικασία που αποτελεί την τελευταία του εμφάνιση στο εδώλιο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης σε δεύτερο βαθμό.