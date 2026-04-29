Παΐρης: Μείωση κύκλου εργασιών και μικτού κέρδους το 2025

Μείωση 8,31% του κύκλου εργασιών κατέγραψε ο όμιλος Παΐρης, κατά τη χρήση 2025, σε σχέση με το 2024, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 11.201.017,17 ευρώ έναντι 12.215.811,96 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 2.331.101,33 ευρώ έναντι 2.547.614,95 ευρώ κατά το 2024, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 8,5%, ακολουθώντας την πορεία του κύκλου εργασιών και επηρεαζόμενο από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας.

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και του μικτού κέρδους, η λειτουργική αποδοτικότητα του Ομίλου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, μέσω της εφαρμογής συστηματικής οικονομικής διαχείρισης και βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εξέλιξη του χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο παρουσίασε σημαντική μείωση, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και της μείωσης του δανεισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 588.188,53 ευρώ έναντι 461.561,20 ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 27%, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 428.766,91 ευρώ έναντι 346.597,33 ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 24%. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.599.096,93 ευρώ έναντι 1.685.331,42 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 5%.

Σημειώνεται πως η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να εστιάζει στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον.