ΠΑΣΟΚ: Αναζητούνται 120 ψήφοι για την σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές – Εντός εβδομάδας η ένταξη Φαραντούρη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το νομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται το αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα.

Στόχος είναι να κατατεθεί με τις υπογραφές των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα για εξεταστική στην Ολομέλεια, με δεδομένο ότι χρειάζονται μίνιμουμ 10 υπογραφές για την κατάθεση του αιτήματος, αλλά 120 ψήφοι ώστε το αίτημα να γίνει αποδεκτό και να προχωρήσει η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε στο ΕRΤnews ότι το ΠΑΣΟΚ θα υποβάλλει αίτημα για εξεταστική επιτροπή και έκανε κάλεσμα στην αντιπολίτευση να υπερψηφίσει την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Αφού δεν ήθελε ο κ. Τζαβέλλας να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, θα καλέσουμε εμείς τον κ. Ντίλιαν. Θα καλέσουμε και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Δένδια και μια σειρά στόχων παρακολούθησης και να καλέσουμε και τον Χασάπη, ο οποίος φαίνεται ότι έχασε μια κάρτα αλλά τη βρήκε κάποιος και μάλιστα βρήκε και το pin αυτής σωστά τρεις φορές. Καλούμε λοιπόν την αντιπολίτευση να έρθει και να υπερψηφίσει την πρότασή μας» σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μόλις το κείμενο της πρότασης ολοκληρωθεί, θα αποσταλεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να έχουν εικόνα, με τον δίαυλο να παραμένει ανοιχτός με τα άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Πηγές μεταφέρουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε στο τηλέφωνο τον Νίκο Ανδρουλάκη τη Δευτέρα, την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους. Η επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε τελικά το βράδυ της ίδιας ημέρας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιστρέφει την κλήση.

Το κάλεσμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ευρύ, με στελέχη της πράσινης παράταξης να προτάσσουν ζήτημα δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό και να καλούν σύσσωμο και τον νομικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών, τους δήμους, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους να έρθουν με ψηφίσματα.

«Είναι θέμα δημοκρατίας και πρέπει η κοινωνία να αντιδράσει διαφορετικά γιατί θα εθιστούμε στον αυταρχισμό. Πρέπει να επανέλθουμε στην κανονικότητα», σημειώνουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα μπαίνουν και οι τελευταίες πινελιές για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ετοιμάζει αντεπίθεση και σε κοινωνικό επίπεδο και πρωτοβουλίες για κοινωνικά ζητήματα, ενώ αναμένεται και παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για θέματα εργασίας ενόψει και της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Εντός της εβδομάδας ανακοινώσεις για Φαραντούρη

Φαίνεται ότι οι ζυμώσεις είναι έντονες και σε επίπεδο διεύρυνσης με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακόμα και μέσα στην εβδομάδα είναι πιθανή η ανακοίνωση της ένταξης του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή προερχόμενου από τον ΣΥΡΙΖΑ Νικόλαου Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ.

Εξάλλου η παρουσία του στα πασοκικά δρώμενα αλλά και οι συναντήσεις σε διαλέξεις με τον Κώστα Τσουκαλά για κοινωνικά ζητήματα πυκνώνουν.

