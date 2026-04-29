Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Πότε ανοίγει η αυλαία – Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων. Η σχετική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο Ertnews, θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, είναι το πρώτο στην Ευρώπη που επιτρέπει τη χρηματοδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών που είναι κλειστές για 2 χρόνια προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση αλλά και ακίνητα που ιδιοκατοικούνται. Καλύπτει την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών και παλαιών διαμερισμάτων, με επιφάνεια έως 120 τ.μ., με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 1990.

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν

Το πρόγραμμα αναμένεται να «ανοίξει» σε δύο στάδια :

· Έως το τέλος Μαΐου οπότε και σχεδιάζεται να ξεκινήσει η διαδικασία επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr

· Από 1η Σεπτεμβρίου η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Mία σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα είναι ότι το ποσό θα μεταφέρεται σε έναν δεσμευμένο λογαριασμό ώστε «άμεσα οι συμπολίτες μας να πηγαίνουν τα τιμολόγια και να παίρνουν τα λεφτά» διευκρίνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να καταλάβει κάποιος αν είναι επιλέξιμος βασίζονται σε εκείνα του προγράμματος «Σπίτι Μου 2». Δηλαδή :

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια (έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης), με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια, θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσει στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης το Σεπτέμβριο.

Η επιδότηση

Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ.

Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται στο 80%–90% του επιλέξιμου κόστους, με προσαύξηση κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, αλλά και για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

Το νέο πρόγραμμα δίνει έμφαση στις εργασίες ανακαίνισης οι οποίες θα επιδοτούνται με ποσοστό έως 90%, ενώ για τις ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτεται περίπου στο 20% της συνολικής δαπάνης.

Στο σκέλος της ανακαίνισης, θα επιδοτούνται κυρίως γενικές εργασίες όπως:

· υδραυλικά και ηλεκτρολογικά

· αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

· βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Παραμένουν επιλέξιμες και οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η αντικατάσταση κουφωμάτων, χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ωστόσο δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 20% – 30% της συνολικής δαπάνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κλειστά ακίνητα που θα ανακαινιστούν θα πρέπει να παραμείνουν κατοικημένα ή διαθέσιμα για μακροχρόνια ενοικίαση για τουλάχιστον 3 χρόνια. Όσον αφορά τα ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για την ίδια περίοδο.