Σαλβίνι:-Η-Ιταλία-έχει-αρκετά-καύσιμα-αεροσκαφών-μέχρι-τα-τέλη-Μαΐου

Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών της Ιταλίας επαρκούν για να καλύψουν τις λειτουργίες των αεροδρομίων τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαΐου, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, προτρέποντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς της κανόνες ώστε να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στην ενεργειακή κρίση.

Οι εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, εγείροντας ανησυχίες για μια κρίση εφοδιασμού πριν από την κορύφωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 84% από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά οι αερομεταφορείς έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεπεράσει την κρίση μέχρι στιγμής.

«Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών που είναι διαθέσιμα στην Ιταλία επαρκούν για να διασφαλίσουν τη λειτουργία τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαΐου», δήλωσε ο Σαλβίνι κατά τη διάρκεια συνεδρίας ερωτήσεων στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

«Το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διακοπή»

«Παρακολουθούμε την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διακοπή, τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού», είπε επίσης.

Ο Σαλβίνι, ο οποίος ηγείται του ακροδεξιού ευρωσκεπτικιστικού κόμματος Λέγκα, δήλωσε ότι η Ιταλία έχει περισσότερα αποθέματα καυσίμων από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν αντιμετωπίζει έκτακτη ανάγκη, αλλά παρ’ όλα αυτά ζήτησε άμεση δράση από τις Βρυξέλλες.

Ανανέωσε τις ιταλικές εκκλήσεις για αναθεώρηση του συστήματος αδειών άνθρακα του ETS, λέγοντας ότι αυτό θα βοηθούσε στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ, και είπε ότι το μπλοκ πρέπει να δώσει δημοσιονομικό περιθώριο στα έθνη που αντιμετωπίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

- Reuters