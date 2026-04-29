Σκέρτσος-στο-προσυνέδριο-της-ΝΔ:-«Ο-αντίπαλος-δεν-είναι-εσωτερικός»

Το σύγχρονο κράτος βρέθηκε στο επίκεντρο του 5ου προσυνεδριακού διαλόγου της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ.

Ο ‘Ακης Σκέρτσος, στη σχετική συζήτηση, συνέδεσε τον μετασχηματισμό του κράτους με την έννοια της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας. Περιέγραψε το επιτελικό κράτος ως μια μεθοδολογία συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης δεσμεύσεων, με στόχο το αποτέλεσμα να φτάνει στον πολίτη. Όπως είπε, το βασικό ζητούμενο είναι ένα κράτος που λειτουργεί ως ομάδα και όχι ως σύνολο απομονωμένων μηχανισμών ή «φεουδαρχικών» δομών.

«Αντίπαλος μας», πρόσθεσε, «είναι τα προβλήματα, όχι τα κόμματα που κάνουν φθηνή αντιπολίτευση και σίγουρα δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Πρέπει να ενωθούμε, να κινηθούμε με ενότητα το επόμενο διάστημα και να καταλάβουμε ότι ο εχθρός δεν είναι μέσα. Ο αντίπαλός μας είναι έξω, είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας».

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τομέα της οδικής ασφάλειας, εξηγώντας ότι η Ελλάδα πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια μείωση απωλειών στην άσφαλτο στην Ευρώπη, χάρη στον καλύτερο συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, της αστυνομίας και των ψηφιακών εργαλείων. Με προσωπική αναφορά στην απώλεια του αδελφού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 25 χρόνια, υποστήριξε ότι η πολιτική οφείλει να ξεκινά από το ανθρώπινο βίωμα και να μετατρέπεται σε ουσιαστική δράση.

Παράλληλα, παρουσίασε το επιτελικό κράτος ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής. Αναφέρθηκε στα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, στις δράσεις για τη στεγαστική κρίση, στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και σε εφαρμογές όπως το panic button για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον ίδιο, το σύγχρονο κράτος οφείλει να είναι όχι μόνο αποτελεσματικό, αλλά και φροντιστικό, δίπλα στον πολίτη όταν το χρειάζεται περισσότερο.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

