Σπίτι μου ΙΙ: Προειδοποίηση από Ένωση Τραπεζών – Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Εάν οι δικαιούχοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ημερομηνία της 2/6 δεν θα είναι αντικειμενικά εφικτή η υπογραφή οριστικής δανειακής συμβάσεως.

Να ολοκληρώσουν άμεσα τις διαδικασίες για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων έως τις 2/6/2026 καλεί τους δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς μετά την προθεσμία δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση.

Αναλυτικά, αναφέρει: «Οι Τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με την οποία καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων, για όσους ενδιαφερόμενους έχουν ήδη υπαχθεί οριστικά στο πρόγραμμα (με την αποδοχή της σχετικής αιτήσεώς τους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) είναι η 2α/6/2026, ανακοινώνουν τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που έχουν λάβει οριστική έγκριση, θα πρέπει να φροντίσουν να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τράπεζα συνεργασίας τους, προσκομίζοντας το συντομότερο δυνατό τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί εφικτή η υπογραφή της δανειακής τους συμβάσεως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 2ας/6/2026.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι δικαιούχοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παραπάνω ημερομηνία (μέχρι και 2/6/2026), δεν θα είναι αντικειμενικά εφικτή η υπογραφή οριστικής δανειακής συμβάσεως, λόγω της λήξης του προγράμματος».