Στα-«κόκκινα»-οι-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στον-opec

Κυρίως στα «κόκκινα» άνοιξαν σήμερα, Τετάρτη (29/4), οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν εταιρικά αποτελέσματα και αντιδρούν στην αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον πετρελαϊκό οργανισμό OPEC.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, κινείται με πτώση 0,14% στις 605,76 μονάδες, ενώ και οι επιμέρους δείκτες σημειώνουν κυρίως καθοδική πορεία.

Πιο αναλυτικά, ο FTSE Λονδίνου σημειώνει απώλειες 0,47% στις 10.285,41 μονάδες, ο γερμανικός DAX, από την άλλη, ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,07% στις 24.055,50 μονάδες και ο γαλλικός CAC «παίζει» στις 8.084,11 μονάδες με απώλειες 0,25%.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕX σημειώνει απώλειες 0,62% στις 17.664,57 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ χάνει 0,15% στις 47.966,5 μονάδες.

Ο OPEC βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά την ανακοίνωση των ΗΑΕ την Τρίτη ότι θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό από την 1η Μαΐου, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το καρτέλ που συντονίζει την παραγωγή των μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών χωρών, κυρίως της Μέσης Ανατολής.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει τις προοπτικές της προσφοράς πετρελαίου. Αν και τα ΗΑΕ —ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC— θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή τους μετά την αποχώρηση, οι παγκόσμιες ροές παραμένουν περιορισμένες λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη θα παρακολουθήσουν επίσης μια σειρά από σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, με μεγάλες εταιρείες όπως οι UBS, TotalEnergies, Iberdrola, Lloyds Banking Group, Deutsche Bank, Mercedes-Benz Group, Porsche, Swedbank, Adidas, Michelin, Norsk Hydro και Carlsberg να δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στον τεχνολογικό κλάδο, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι τα έσοδα και η αύξηση χρηστών της OpenAI ήταν χαμηλότερα από τους εσωτερικούς στόχους.

Η οικονομική διευθύντρια Sarah Friar φέρεται να εξέφρασε ανησυχίες ότι η OpenAI ενδέχεται να μην μπορεί να καλύψει μελλοντικά τις συμβάσεις υπολογιστικής ισχύος, εάν τα έσοδά της δεν αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό.

Τέλος, την Τετάρτη (29/4) αναμένονται επίσης στοιχεία για το οικονομικό κλίμα στην ΕΕ, καθώς και πληθωριστικά δεδομένα από τη Γερμανία και την Ισπανία.